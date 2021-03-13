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İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı I Senin çocuklarının babası buz gibi bir katil

13.03.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı I Senin çocuklarının babası buz gibi bir katil

ATV'de cumartesi günleri ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi, yeni bölümünde bütün izleyenleri göz yaşlarına boğacak. Ömer'in "karnım acıkınca bir tane simit istiyorum çok mu şey istiyorum" sözleri ile yürekleri dağlayan dizinin başrollerini Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Halit Özgür Sarı paylaşıyor.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı Kardeşlerim dizisi, yayın hayatına başladığından beri oldukça ilgi çekiyor. Dört kardeşin anne - babalarını kaybetmelerinden sonra başlarına gelenleri anlatan dizi, dram türünde yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞLERİM DİZİSİ 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN

KARDEŞLERİM DİZİSİ 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı I Senin çocuklarının babası buz gibi bir katil

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğum günü partisinde olanlardan sonra Nebahat, çocukları zora sokacak bir karar alır. Bu sırada Şengül ise olayların üzerini örtmek adına elindeki kozu kullanarak Nebahat'in karşısına çıkar. Oğulcan ve Ömer'in başındaki problem, Kadir'in de başını belaya sokar.

Harika intikam almak ister ve intikam için Aybike'yi oyuna getirir. Bunun karşılığında kendi yaşayacağı şok ise Harika'yı alt üst edecektir. Kadir, artık beladan kurtulduklarını düşünürken, bütün kardeşler hiç beklemedikleri bir olayla yeniden sarsılır.

İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı I Senin çocuklarının babası buz gibi bir katil

KARDEŞLERİM ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşlerim dizisinin 3. bölümünde, Kadir'e, Akif'ten kardeşlerinin hayatını değiştirecek bir teklif gelir. Çocuklar bir yandan geçinebilmek için hayat mücadelesi vermekteyken bir yandan da yeni başladıkları kolejde hiç beklemedikleri olaylar yaşarlar.

Doruk ile kavga eden Ömer ve Oğulcan, bu kavga sebebiyle bambaşka bir belaya sürüklenirler. Abileri Kadir, kardeşlerinin sürüklendiği bu belaya karşı kayıtsız duramaz. Çocukların amcası Orhan ise, Şengül'ün yarattığı entrikalara rağmen bütün çaresizliklere çözüm bulmaya çalışır.

Bu sırada Nebahat, Akif'in onu aldattığından şüphelenir. Melisa'nın doğum günü partisinde ise Aybike herkesi etkileyen bir olay yaratarak bombanın pimini çeker.

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