İşte karşınızda Samsung Galaxy M!

Samsung, çentik furyasına katılmayıp kendi tasarımları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus ile sadece ekranın sol veya sağ bölümüne kamera modülünü bir delik gibi konumlandıracak olan firma, bugün Galaxy M modelini gösterdi.

28 Ocak 2019 tarihinde tanıtılacak olan Galaxy M, çentik konusunda damla tasarım diye adlandırabileceğimiz bir tasarım ile gelecek.

Galaxy M modeli tahmin edebileceğiniz gibi firmanın orta-üst segment arasında konumlandıracağı bir telefon olacak. Parmak izi okuyucusunu telefonun arka bölümüne konumlandıracak olan Samsung, çift kamera kurulumuna da yer verecek. Bu kameralardan biri ultra geniş açılı olacak.

Telefonun ön bölümünde ise tek kamera kurulumu yer alacak. 4 GB veya 6 GB RAM ile gelmesi beklenen telefonun ilk olarak Hindistan’da satışa sunulması daha sonra da Avrupa ve Amerika pazarına gelmesi bekleniyor. Son olarak bu telefonun kutusundan Android 9.0 Pie yazılımı ile çıkacağını belirtelim.

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