İşte Kırmızı Oda'nın son bölümü | Sadi sokaklarda geçirdiği zamanı hatırlıyor

Binnur Kaya, Aslıhan Gürbüz, Erkan Petekkaya gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kırmızı Oda ekranların en çok izlenen dizilerinden olmaya devam ediyor. TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda son bölümünde Sadi'nin geçmişi izleyenleri bu hafta da üzmeyi başardı. Önceki haftalarda üvey annesinin evinde yaşadıklarıyla seyirciyi göz yaşlarına boğan Sadi, bu bölümde yine korkularının üzerine gidiyor.

KIRMIZI ODA 27. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'ın 27. yeni bölümünde; Nazlı'nın (Pınar Deniz) kendisiyle olan hesaplaşması, çektiği acı ve döktüğü gözyaşları ve 'Ben aslında kendimi hiç sevmiyorum!' sözü Doktor Hanım'ı derinden etkileyip üzüyor. Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise geçmişte yaşadığı kötü olayların sebebini babasının olmamasına bağlıyor. Delikanlı Sadi (Erkan Petekkaya) sokaklarda geçirdiği zamanlarda korkuyu ve endişeyi nasıl unuttuğunu hatırlayıp Doktor Hanım'la paylaşıyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

Kırmızı Oda 27. bölümünü aşağıdaki video üzerinden seyredebilirsiniz.

KIRMIZI ODA 28. FRAGMANI

Kırmızı Oda'nın bu akşam yayınlanacak olan 28. bölüm fragmanında Kumru, Doktor Hanım'a annesini affedemediğini söylüyor. Doktor Hanım ise Nazlı'ya "Recai'den intikam almak istiyor olabilir misin?" sorusunu yöneltiyor. Recai ise Nazlı'ya "Sen daha benim karımsın. Bir ay var mahkemeye." şeklinde bağırıyor. Annesine olan kızgınlığından dolayı Kumru "Ben kızımı hiçbir zaman bırakmayacağım." diyor ve Sadi ise sokaklardaki kötü anılarını anlatmaya devam ediyor.

Kırmızı Oda 28. bölüm fragmanını aşağıdaki video üzerinden seyredebilirsiniz.



