İşte Logitech Z607'nin özellikleri

Pek çok farklı alanda hazırladığı ürünlerle milyonlarca teknoloji severin beğenisini kazanan Logitech, bu kez de bir ses sistemiyle karşımızda. Logitech Z607 5.1 ses sistemi, kolay kurulum ve kullanımının yanında aynı zamanda başarılı bir ses kalitesine sahip.

Ürünü evinizde ya da ofisinizde kolaylıkla kurduktan sonra ister subwoofer’ın üzerinde yer alan panel üzerinden, isterseniz de uzaktan kumandası aracılığıyla kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Logitech Z607’yi 2.1 ve 5.1 olmak üzere iki farklı modda çalıştırabiliyorsunuz ve ürün, hem oyunlar hem filmler hem de müzikleriniz için iyi çözümler sunuyor.

Cihazın en güzel taraflarından bir tanesini de pek çok farklı kaynaktan yararlanabilir olması olarak gösterebiliriz. Ürün, Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde 15 metre mesafeye kadar kablosuz olarak veri alabiliyor. Yani isterseniz tablet ya da telefonunuzu bağlayarak müzik arşivinizi dinleyebilir ya da mobil oyunlar oynarken bu hoparlörler yardımıyla daha kaliteli seslere kavuşabilirsiniz.