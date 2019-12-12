İşte Logitech Z607'nin özellikleri

Pek çok farklı alanda hazırladığı ürünlerle milyonlarca teknoloji severin beğenisini kazanan Logitech, bu kez de bir ses sistemiyle karşımızda. Logitech Z607 5.1 ses sistemi, kolay kurulum ve kullanımının yanında aynı zamanda başarılı bir ses kalitesine sahip.
Ürünü evinizde ya da ofisinizde kolaylıkla kurduktan sonra ister subwoofer’ın üzerinde yer alan panel üzerinden, isterseniz de uzaktan kumandası aracılığıyla kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
Logitech Z607’yi 2.1 ve 5.1 olmak üzere iki farklı modda çalıştırabiliyorsunuz ve ürün, hem oyunlar hem filmler hem de müzikleriniz için iyi çözümler sunuyor.
Cihazın en güzel taraflarından bir tanesini de pek çok farklı kaynaktan yararlanabilir olması olarak gösterebiliriz. Ürün, Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde 15 metre mesafeye kadar kablosuz olarak veri alabiliyor. Yani isterseniz tablet ya da telefonunuzu bağlayarak müzik arşivinizi dinleyebilir ya da mobil oyunlar oynarken bu hoparlörler yardımıyla daha kaliteli seslere kavuşabilirsiniz.
Bitmedi, subwoofer’ın yanında USB ve SD kart girişleri de bulunuyor. Yani ses dosyalarınızı buradan da hoparlöre ulaştırabilirsiniz. İster PC’nizle kullanın, isterseniz de televizyonunuza bağlayın. Pek çok seçeneğiniz var.
Logitech Z607’nin iyi bir ses kalitesi var. Bass’lar ve tizleri iyi şekilde alabiliyor, vokalleri de temiz duyabiliyorsunuz. Oyun oynarken seslerin tam olarak nereden geldiğini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Filmler tarafında da her şey gayet net. Tabii ki bu ürünü çok üst seviye ses sistemleriyle karşılaştırmamak gerekiyor. Zira Logitech, burada kullanıcılara “kolay kullanım, iyi ses kalitesi ve uygun fiyat” faktörlerini bir arada sunmayı hedefliyor.
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