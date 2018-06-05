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İşte mahkemenin Itır Esen kararı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Twitter'da paylaştığı mesaj nedeniyle hakkında dava açılan Itır Esen'in beraat etmesiyle sonuçlanan davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda '15 Temmuz şehitleri' ifadesinin sınıf, din, dil, ırk, mezhep tanımı kavramına uymadığı anlatıldı

İşte mahkemenin Itır Esen kararı

Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen'in darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medyada paylaştığı bir mesaj dolayısıyla tacı geri alındı ve hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' iddiasıyla dava açıldı. 1 yıl hapsi istenen Esen, beraat etti.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Anadolu 58. Asliye Mahkemesi beraate dair gerekçelerini 4 sayfada açıkladı. Nelerin aşağılayıcı nitelikte olduğunu tespit etmenin çok zor olduğu vurgulanan kararda, bazı fiillerin aşağılayıcı ve suç unsuru içerdiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlatıldı.

‘Hırsız, dolandırıcı, zina yapan' gibi terimlerin aşağılayıcı özelliği olduğu konusunda kuşku olmadığı belirtilen kararda, "Örneğin ‘Şu bölgedeki insanların çoğu ensest davranış içinde' dendiği vakit, suçun oluştuğu konusunda tereddüt olmasa gerekir. Bir kısım fiiller her yerde aşağılayıcı sayılmamakta, yalnızca bazı bölgelerde aşağılayıcı görülmektedir" denildi.

Esen'in internet medyasında herkesin erişebileceği şekilde aleni bir paylaşım yaptığı ve dava konusu metnin aşağılayıcı mahiyette sözcükler içerdiği kaydedildi. Paylaşımdaki aşağılayıcı ifadenin merkezinde yer alan '15 Temmuz şehitleri' ifadesinin herhangi bir sınıf, din, dil, ırk, mezhep tanımı kavramına uymadığı anlatılan kararda, suçun maddi unsuru oluşmadığı vurgulandı.

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Aynen ifade özgürlüğüdür.Hem güzel hem de akıllı bir bayan.
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