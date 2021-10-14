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İşte Pereira'nın Trabzonspor'u kilitleyecek planı

14.10.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev maç öncesinde Trabzonspor'un bu sezonki maçlarını mercek altına alan Vitor Pereira rakibi adeta ezberledi.

İşte Pereira'nın Trabzonspor'u kilitleyecek planı
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Pazar günü takipçisi Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Trabzonspor'un bu sezonki maçlarını mercek altına alan Vitor Pereira rakibi adeta ezberledi.

Portekizli hoca Trabzonspor'un oyun planında Berat ve Bakasetas'ın büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyor. Vitor Pereira ilk olarak bu iki ismin takımla pas bağlantısını kesmek için futbolcularından ön alanda baskı istiyor.

BAKASETAS'A KELEPÇE PLANI

Pereira'nın hedefi, rakibin 1. ve 2. bölgesinde kapılacak toplarla hızlı bir şekilde kaleye gitmek. Başarılı teknik adam baskı altında sık sık hata yapan Hugo ve Edgar Ie ikilisini de şok preslerle şaşırtmayı düşünüyor. Pereira ayrıca Bakasetas'ı Gustavo'yla durdurmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Vitor Pereira
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