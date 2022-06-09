İşte Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri! Kura çekimi ne zaman? İşte tüm detaylar...

Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de eleme etabındaki karşılaşmalarının tarihleri resmen belli oldu.

Avrupa kulüp futbolunun elit organizasyonunun 68.'si düzenlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi olarak da 31. organize edilecek organizasyon 21 Haziran 2022'de başlayacak ve 10 Haziran 2023'te sona erecek.

Bu sezon Dünya Kupası nedeniyle erken başlayacak Şampiyonlar Ligi, eleme etaplarıyla 21 Haziran 2022'te start verilecek, 10 Haziran 2023'te ise İstanbul'daki finalle sezona nokta koyacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Play-off'ta muhtemel rakipler ise şöyle:

Olimpiakos (Yunanistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Malmö (İsveç)

Ludogorets (Bulgaristan)

Sheriff (Moldova)

Bodo Glimt (Norveç)

Ferencvaros (Macaristan)

S. Bratislava (Slovakya)

Helsinki (Finlandiya)

TNS (Galler)

Zalgiris (Litvanya)

L. Red (Cebelitarık)

Zürih (İsviçre)

Maccabi Haifa (İsrail)

Apollon (Rum Kesimi)

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Rus işgali nedeniyle 2021/22 sezonunu bitiremeyen Ukrayna'da federasyon kararıyla ikinci kabul edilen Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin bu turdaki ilk muhtemel rakibi durumunda.

Danimarka Süper Ligi'nde ise bu sezonu 68 puanla zirvede tamamlayan Kopenhag sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ligde Kopenhag'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland ise aynı Fenerbahçe gibi UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazandı ve temsilcimizin muhtemel rakibi oldu.

Fenerbahçe, Midtjylland ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ön eleme turu yarı finaller: 21 Haziran 2022

Ön eleme final: 24 Haziran2022

İlk eleme turu: : 5/6 ve 12/13 Temmuz 2022

İkinci eleme turu: 19/20 ve 26/27 Temmuz 2022

Üçüncü eleme turu: 2/3 ve 9 Ağustos 2022

Play-off'lar: 16/17 ve 23/24 Ağustos 2022

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

maçlar: 6/7 Eylül 2022 maçlar : 13/14 Eylül 2022 maçlar: 4/5 Ekim 2022 maçlar: 11/12 Ekim 2022 maçlar: 25/26 Ekim 2022 maçlar: 1/2 Kasım 2022

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME TURLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son 16 turu: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek finaller: 11/12 18/19 Nisan 2023

Yarı-finaller: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023

Final : 10 Haziran 2023

2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE DÜZENLENECEK?

2022-23 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek. Daha önce 2005 finaline de ev sahipliği yapan statta Liverpool, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçta Milan'ı penaltılarla yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

2022-23 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKKİMİ NE ZAMAN?

Ön eleme turu: 7 Haziran 2022

İlk eleme turu: 14 Haziran 2022

İkinci eleme turu: 15 Haziran 2022

Üçüncü eleme turu: 18 Temmuz 2022

Play-off turu: 2 Ağustos 2022

Grup aşaması: 25 Ağustos 2022

Son 16 turu: 7 Kasım 2022

Çeyrek final ve yarı finaller: 17 Mart 2022

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'NİN MAÇ VE KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılım adına Play-Off etabında mücadele etmeye hazırlanıyor. Play-Off'ların 16-17 ve 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacakları açıklandı.

İkinci eleme turundan başlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı araması beklenen Fenerbahçe ise 19-20 ve 26-27 Temmuz tarihlerinde bu turdaki karşılaşmalarını oynayacak.

KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE AÇIKLANDI!

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği ikinci eleme turu kuraları 15 Haziran'da çekilecek. Bu turların ardından ise Trabzonspor'un mücadele edeceği Play-Off turu kuraları ise 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.



