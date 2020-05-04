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İşte sır gibi saklanan tane tane pilav yapma yöntemi! Limon...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Tarih boyunca padişahların, zenginlerin sofralarında en gösterişli yemeklerden biri olan pilav; bizlerin mütevazı sofralarında, davetlerinde saltanatını hala sürdürüyor. ''Pilavın çok güzel olmuş'' cümlesi mutfaktaki hünerinizin iyi olduğunu vurguladığından en övünülen cümlelerden biridir. Öyleyse birkaç basit püf noktayla övgüleri toplamaya hazırlanın.

İşte sır gibi saklanan tane tane pilav yapma yöntemi! Limon...

Pilav deyince öncelikle üstünde tüten dumanı, tel tel dökülen pirinç taneleri, etrafı saran tereyağı kokusu gelir aklımıza. Pilavın lezzetinden önce gelen en can alıcı nokta; tel tel dökülmesi. Tarifler birbirine çok benzese de sonuçların farklılığını yaratan, pilavın güzel olmasını belirleyen ölçüt, tariften değil pişiren kişinin ustalığından geçer. Aklımıza düşen görüntünün soframızda da yer alabilmesi ve başarılı sonuçlar için, pilav pişirme sürecinde nelere dikkat edilmeli?

PİLAV TENCERESİ NASIL OLMALI?

pilav

Önemli olan tencerenin fazla derin olmaması, yayvan ve kapaklı her tencere pilavın pişirmek için ideal olacaktır. Çelik, teflon veya seramik; hangisi kullanım alışkanlığınıza uygunsa onunla mükemmel pilav yapmak mümkün.

GÜZEL BİR PİLAV İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Baldo, osmancık veya jasmin; hepsini tel tel bir pilav için kullanabilirsiniz. Burada önemli olan kişisel damak zevkiniz. Pilavlık bir pirinç cinsi kullanmanız güzel bir pilav için yeterli.

Tercihiniz hangi pirinçten yana olursa olsun, tel tel bir pilav için pirincin muhakkak suda beklemesi gerekiyor. Öncelikle pirinci derin bir kaba koyarak üzerine soğuk su ekleyin. Her bardak için bir çay kaşığı tuz ilave ekleyerek soğuk suda 30 dakika bekletin.

pirinç 2

Suda beklettiğiniz pirinçleri bol su ile, pirinçleri kırmayacak şekilde hafif hafif karıştırarak yıkayın. Buradaki en önemli nokta, bol su ile sürekli yıkamak. Su tamamen berrak hale gelince yıkama işleminizi sonlandırıp kalan suların tamamen süzülmesi için pirinci süzgeçte bekletin.

PİŞİRME SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tereyağı, pilavın olmazsa olmazı. Tereyağının yanmasını önlemek ve pirinçlerinizi daha güzel kavurabilmeniz için tereyağının içine birkaç damla sıvı yağ ekleyebilirsiniz.

Tereyağı tamamen eridikten sonra süzülmüş pirinçlerinizi içine katın. Pirinçlerin kırılmaması için tahta kaşık ile tencerenin altından üstüne doğru savurarak kavurmak ve pirinçler tane tane ayrılana kadar bu işleme devam etmek başarılı pilavın en önemli basamakları.

Pilavın suyunu eklemeden önce kavrulan pirinçlere tuz eklemek pilavınızı daha lezzetli hale getirecek bir diğer püf noktası.

Pirinçler iyice kavrulduktan sonra sıra sıcak su eklemeye geliyor. Ölçünüze uygun miktarda kaynamış suyu ilave edip kapağı kapatmadan sonuncu püf noktasına geçebiliriz.

Pilav suyunuza birkaç damla limon suyu damlatmak pilavınızın daha beyaz olmasını sağlayacaktır.

Pilav pişirme klasiği olan kısık ateşte pişirme sırasında tencere kapağını açmayın. Pilavı ocaktan indirdikten sonra kapağına havlu kağıt sererek tane tane bir pilav pişirip övgüleri toplayabilirsiniz.

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