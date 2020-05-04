İşte sır gibi saklanan tane tane pilav yapma yöntemi! Limon...

Pilav deyince öncelikle üstünde tüten dumanı, tel tel dökülen pirinç taneleri, etrafı saran tereyağı kokusu gelir aklımıza. Pilavın lezzetinden önce gelen en can alıcı nokta; tel tel dökülmesi. Tarifler birbirine çok benzese de sonuçların farklılığını yaratan, pilavın güzel olmasını belirleyen ölçüt, tariften değil pişiren kişinin ustalığından geçer. Aklımıza düşen görüntünün soframızda da yer alabilmesi ve başarılı sonuçlar için, pilav pişirme sürecinde nelere dikkat edilmeli?

PİLAV TENCERESİ NASIL OLMALI?

Önemli olan tencerenin fazla derin olmaması, yayvan ve kapaklı her tencere pilavın pişirmek için ideal olacaktır. Çelik, teflon veya seramik; hangisi kullanım alışkanlığınıza uygunsa onunla mükemmel pilav yapmak mümkün.

GÜZEL BİR PİLAV İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Baldo, osmancık veya jasmin; hepsini tel tel bir pilav için kullanabilirsiniz. Burada önemli olan kişisel damak zevkiniz. Pilavlık bir pirinç cinsi kullanmanız güzel bir pilav için yeterli.

Tercihiniz hangi pirinçten yana olursa olsun, tel tel bir pilav için pirincin muhakkak suda beklemesi gerekiyor. Öncelikle pirinci derin bir kaba koyarak üzerine soğuk su ekleyin. Her bardak için bir çay kaşığı tuz ilave ekleyerek soğuk suda 30 dakika bekletin.