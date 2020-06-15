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İşte tam ölçüsünde boyoz tarifi! Dışarıdakinden hiçbir farkı yok!

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İzmir halkının gururu boyoz, günün her saatine uygun oldukça güzel bir tat. Tabii sabahları yanında haşlanmış yumurta ve çay varsa o zaman bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Kimisi biraz abartı bulsa da birçok kişi boyozun tadını çok seviyor. Ama şöyle lezzetli ve tam kıvamında pişmiş bir boyoza ulaşmak her zaman çok kolay olamayabiliyor.

İşte tam ölçüsünde boyoz tarifi! Dışarıdakinden hiçbir farkı yok!

Boyoz en yöresel tatlardan biri. Elbette İzmir dışında da boyoz yapıp satan yerler de var. Bu nedenle yöresel bir lezzet olmasına rağmen tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebiliriz. Bu güzel ve basit tarifi evde de yapmak mümkün. Hem kahvaltı da hem de akşamüstü çayında keyifle yenilebilen boyoz çocukların beslenme çantası için de ideal. Siz de sizler için hazırladığımız tarifteki adımları takip ederek ve önemli birkaç noktaya özen göstererek ustaları kıskandıracak boyozlar hazırlayabilirsiniz.

TAM ÖLÇÜLÜ, ÇITIR ÇITIR BOYOZ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un
1 su bardağı oda sıcaklığında su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 su bardağı zeytinyağı ya da ayçiçek yağı

Yapılışı

Un, şeker ve tuzu derin bir kaba alıp karıştırın.
Kuru karışıma yavaş yavaş su eklemeye başlayın.
Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.
Kıvam alan hamur ceviz büyüklüğünde parçalara bölün.
Hazırladığınız bezelerin üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin.
Dinlenen bezelerden birini tezgahın üzerine alın.
Önce elinizle sonra da merdane yardımıyla hamuru açın.
Daha sonra bir fırça yardımıyla hamurun üzerine yağ sürün.
Bir beze daha alıp açın. Yeni açtığınız yağlı hamurun üzerine koyun ve onu da yağlayın.
Bu işlemi bezeler bitene kadar tekrarlayın.
Üst üste koyduğunuz hamurlar iyice incelene kadar açmaya devam edin.
Elde ettiğiniz katmanlı hamuru önce zarf şeklinde dürün, ardından rulo yapın.
Rulodan 2-3 parmak kalınlığında hamurlar kesin.
Her bir parçayı elinizle yuvarlayıp fırın tepsisine dizin.
Tepsideki hamur toplarının ortasına baş parmağınıza bastırın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında boyozların üstü kızarana kadar pişirin.

LEZZETLİ BOYOZ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Unu eleyerek kullanırsanız hamur daha pürüzsüz ve lezzetli olur.
Hamurları mümkünse mermer bir tezgahta açın.
Vaktiniz varsa hazırladığınız hamur rulosunu parçalara ayırmadan önce 20-25 dakika dinlendirin.
Hamuru ne kadar ince açarsanız boyoz o kadar lezzetli olur. Bu aşamada hamurda yırtılma olursa dert etmeyin. Yeter ki incecik açılsın.
Bu sade boyoz tarifi. Dilerseniz açtığınız hamurların arasına ıspanak, kabak, pırasa gibi tuzlu iç harçlar hazırlayabilirsiniz. İsterseniz tahin, marmelat veya çikolata kreması sürerek tatlı boyozlar da yapabilirsiniz.
Katlar arasına sürdüğünüz yağ miktarını kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Sıvı yağ kullanmak istemezseniz aralara tereyağ da sürebilirsiniz.
Şimdiden ellerinize sağlık!

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