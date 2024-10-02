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İşte TFF'nin Mehmet Büyükekşi döneminde EURO 2024 için yaptığı harcamalar! Harcanan para dudak uçuklattı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 19:48
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TFF'nin Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için milli takımımızın katılımı ile harcanan miktar ortaya çıktı.

İşte TFF'nin Mehmet Büyükekşi döneminde EURO 2024 için yaptığı harcamalar! Harcanan para dudak uçuklattı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Mehmet Büyükekşi döneminde Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için ayrıdığı bütçe ortaya çıktı.

3.5 MİLYON EURO HARCAMA

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Mehmet Büyükekşi döneminde EURO 2024 için seyahat, misafirlik ve diğer giderler için yaklaşık 3.5 milyon Euro harcama yaptı.

ÇEYREK FİNAL'DE ELENMİŞTİK

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F Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendikten sonra Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Milli Takım, gruptaki son karşılaşmasında Çekya'ya 2-1 üstünlük sağladı. Son 16 turunda Avusturya'yı da 2-1 yenen Millilerimiz, adını çeyrek finale yazdırmış ancak çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek veda etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi TFF Türkiye Futbol Federasyonu milli takım
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