İşte Türk futbolunun 2026 raporu! Temsilcilerimiz hem sahada hem kasada zafere ulaştı

UEFA turnuvalarına 2025-2026 sezonunda Türkiye adına Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir katılırken çeyrek final maçları öncesi 5 takım da elenmekten kurtulamadı. UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti. Öte yandan ülke puanı sıralamasında 9. kalmayı garantileyerek büyük bir avantajı da cebimize koymayı başardık. İşte detaylar...

AVRUPA'DA PARA BASIYORLAR! TÜRK TAKIMLARINDAN DEV UEFA HASILATI

Anadolu Ajansı (AA) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, bu sezon Avrupa kupalarında boy gösteren Türk takımları, elde ettikleri başarılarla kasalarını doldurdu. Toplamda 83,44 milyon avroluk devasa bir geliri ülkeye kazandıran temsilcilerimiz, hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir sezonu geride bırakıyor. UEFA’nın katılım payı, katsayı geliri ve yayın havuzu ödemeleriyle şekillenen bu tabloda, özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü aslan payının kime gittiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

EN FAZLA GELİR GALATASARAY'IN!

Gelir tablosunun zirvesinde, rakiplerine devasa bir fark atan Galatasaray yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi arenasında bulunmanın avantajını kullanarak tam 53,53 milyon avroluk kazancıyla toplam gelirin yarısından fazlasını tek başına göğüsledi. Galatasaray’ı, Avrupa Ligi’ndeki mücadelesiyle 19,47 milyon avro kazanan Fenerbahçe takip ederken, sezonun sürpriz ekibi Samsunspor ise Konferans Ligi’ndeki performansıyla 7,89 milyon avroyu kasasına koyarak mali açıdan nefes aldı.

Listenin alt sıralarında ise Başakşehir ve Beşiktaş yer alıyor. Her iki ekip de Avrupa serüvenlerinden 1 milyon 275 bin avroluk eşit kazançla döndü. Toplamda 83 milyon avroyu aşan bu gelir, kulüplerin transfer bütçeleri ve mali yapıları için hayati önem taşırken, ülke puanı sıralamasındaki kritik yerimizi koruma çabamızın ekonomik karşılığı olarak da kayıtlara geçti. Kulüplerimizin Avrupa’daki yürüyüşü devam ettikçe, bu rakamların önümüzdeki süreçte daha da katlanması bekleniyor.

ÇEKYA'NIN TÜRKİYE'Yİ GEÇME İHTİMALİ KALMADI

UEFA ülke puanı sıralamasında nefeslerin tutulduğu gecede beklenen haber Almanya’dan geldi! Mainz, Çekya temsilcisi Sigma Olomouc’u kupanın dışına iterek Türkiye’nin "dokuzunculuk" yolundaki en büyük engellerinden birini kaldırdı.

Avrupa kupalarında Türkiye ile amansız bir yarış içinde olan Çekya, dün gece aldığı mağlubiyetle havlu attı. Mainz’ın, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sigma Olomouc’u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, Türkiye için "garanti" anlamına geliyor. Öte yandan Çeklerin bir diğer temsilcisi Sparta Prag'da evinde AZ Alkmar'a 4-0 yenilince turnuvanın dışında kaldı.

Bu sonuçlarla birlikte Çekya’nın Avrupa’daki temsilcisi kalmazken, matematiksel olarak Türkiye’yi yakalama şansı da tamamen ortadan kalktı.

YUNANİSTAN TEK EKİPLE SON 8'DE!

Çekya tehlikesinin savuşturulmasının ardından, Türkiye’nin 2025/26 sezonunu dünya devleri arasında 9. sırada bitirmeyi garantilemesi için önünde tek bir engel kalmıştı: Yunanistan. Dün gece Sevilla’da oynanacak olan Real Betis - Panathinaikos mücadelesinde ev sahibi 4-0 kazanınca, Yunanistan tek ekiple bu arenada kaldı.

Yunanistan'ın turnuvalardaki temsilcisi AEK dün gece evinde NK Celje'ye 2-0 kaybetsede, dışarda 4-0 kazandığından tur atladı ve adını son 8'e yazdırdı.

YENİ SEZONDA AVRUPA HARİTAMIZ BELLİ OLDU...

Türk futbolu için tarihi bir gece geride kaldı! UEFA ülke puanı yarışında rakiplerini saf dışı bırakan Türkiye, 2025/26 sezonunu hedeflediği noktada bitirmeyi başardı. İşte 9. sıranın getirdiği dev avantajlar ve yeni Avrupa haritamız...

İşte 2027/28 sezonu Avrupa tablomuz:

Lig Şampiyonu: Doğrudan Şampiyonlar Ligi (Lig Aşaması)

Lig İkincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme (Elenirse Avrupa Ligi Garanti)

Kupa Şampiyonu / Lig 3.'sü: Avrupa Ligi Play-Off Turu

Lig 4.'sü: Avrupa Ligi 2. Eleme Turu (3 tur geçmesi gerekiyor)

Lig 5.'si: Konferans Ligi 2. Eleme Turu (3 tur geçmesi gerekiyor)