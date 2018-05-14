SPOR

İşte UEFA'nın Galatasaray'a yaptırımları! Ortaya çıktı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın UEFA ile yaptığı finansal fair-play anlaşmasının detayları belli oldu.

İşte UEFA'nın Galatasaray'a yaptırımları! Ortaya çıktı...

Başkan Mustafa Cengiz ile UEFA finansal kontrol kurulu arasındaki anlaşma kârlılığı öne çıkartıyor. Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulan Galatasaray, üç sezonluk bir planlama çizdi. 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.

UEFA ile Galatasaray arasındaki anlaşma, genel hatlarıyla şöyle:

İlk sezon sattığın kadar al

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de uygulanan FFP kuralı, bu kez Galatasaray için kullanılacak. Sarı-kırmızılılar, 2018-19 sezonunda oyuncu satışından oluşan geliri transferde kullanabilecek.

Diğer sezonlar artıya geçmeli

Galatasaray yönetimi, 2019-20 ve 2020- 21 sezonlarında transfer bütçesini kârına göre oluşturacak. Söz konusu kârın 7 katı kadar transfere para harcanabilecek. Son 3 ayda 11 milyon TL kâr eden Galatasaray, bunu tüm yıla yaydığı örnek alınırsa kulüp, 77 milyon TL'lik transfer harcaması yapabilecek.

Maaş bütçesi düşecek

UEFA ile yapılan pazarlıkların bir diğer maddesi ise maaş bütçesinin azaltılması. Halen primler ve tüm harcamalar dahil 65 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş bütçesi olan Galatasaray, bunu kademeli olarak düşürecek. Bu bedel önce 60 milyon Euro'ya, diğer yıllar ise daha da aşağıya indirilecek.

UEFA seçimi bekliyor

UEFA'nın alınan kararları haziran ayında açıklamasının nedeni de belli oldu. Galatasaray'ın 26 Mayıs'taki seçiminin sonucunu bekleyen UEFA, yönetim değişmesi halinde bu taahhütleri yeni başkandan da isteyecek. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in diğer adaylardan da bu anlaşmayı aktararak uyulmasını isteyeceği öğrenildi.

(SÖZCÜ)

Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdiKaramollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi
Abdüllatif Şener CHP'den aday mı olacak?Abdüllatif Şener CHP'den aday mı olacak?
Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray mustafa cengiz

En Çok Okunan Haberler

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Galatasaray'a şok gönderme

Fenerbahçe'den Galatasaray'a şok gönderme

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı

Cenk Tosun çıktı, taraftar çıldırdı!

Cenk Tosun çıktı, taraftar çıldırdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte UEFA'nın Galatasaray'a yaptırımları! Ortaya çıktı...

İşte UEFA'nın Galatasaray'a yaptırımları! Ortaya çıktı...

Aslantepe'ye dev ekran!

Aslantepe'ye dev ekran!

Bafetimbi Gomis detayı

Bafetimbi Gomis detayı

Nagatomo'da flaş gelişme

Nagatomo'da flaş gelişme

Fatih Terim'in hedefi Galatasaray başkanlığı

Fatih Terim'in hedefi Galatasaray başkanlığı

Maç esnasında Fatih Terim'i sinirlendiren olay

Maç esnasında Fatih Terim'i sinirlendiren olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.