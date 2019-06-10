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İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun Ilıcalı Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan'ı seçti

DİZİ HABERLERİ  | 10.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'in yeni sunucusu belli oldu! Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağını açıkladı.

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun Ilıcalı Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan'ı seçti

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'in sunucusu değişti. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yemekteyiz'i gelecek sezondan itibaren Seda Sayan'ın sunacağını duyurdu.

AYRILDIĞINI DOĞRULAMIŞTI

Son günlerde Yemekteyiz programının sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu bıraktığı ve programdan ayrıldığı ile ilgili dedikodular sosyal medya üzerinden sıkça gündeme geldi. Konu hakkında hakkında açıklama yapan Onur Büyüktopçu, yarışmadan ayrıldığını doğrulamıştı.

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Yeni sunucunun kim olacağını ise TV8'in sahibi Acun Ilıcalı duyurdu.

Ilıcalı, Instagram hesabından Seda Sayan'ın fotoğrafını paylaşarak "Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" dedi.

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