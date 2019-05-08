İstediği ayakkabı çok pahalıydı! Bakın ablası nasıl sürpriz yaptı

Tek çocuk olmanın birçok avantajı var onu kabul ediyoruz ama kardeş sahibi olmak gerçekten de çoğu kişi için inanılmaz bir duygu hele ki ablaysanız...

Şimdi okuyacağınız haberdeki abla, kız kardeşinin mezuniyet giymek istediği ayakkabıyı almak için yeterli paraya ihtiyacı olmadığını biliyordu. Sırf onu mutlu etmek için öyle bir şey yaptı ki görenlerin kalbi erdi.

İşte maddi değerinden çok manevi değeri paha biçilemez olan hikaye...

Ailenin küçük kızı, mezuniyet gecesi için ayakkabılara bakarken kendisini çok etkileyen bir ayakkabı gördü. Ayakkabının tasarımcısı herkesin kırmızı tabanlarıyla tanıdığı Christian Louboutin ve ayakkabının değeri tahmin edersiniz ki yaklaşık 6 bin dolardı.

Kız kardeş aşık olduğu ayakkabıyı hemen ablasına gösterdi. Kız kardeş, aslında ablasından ayakkabıyı kendisine almasını istememişti. Sadece ayakkabının ne kadar güzel olduğunu iç geçirerek ablasıyla paylaşmıştı.

Kız kardeşinin ayakkabıdan ne kadar etkilendiğini gören ablanın aklına ise harika bir fikir geldi. Hemen gidip bir mağazadan 25 dolar değerindeki bir topuklu ayakkabı aldı.