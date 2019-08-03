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İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti, hastaneyi dağıttı

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GÜNDEM  | 03.08.2019 01:59 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, psikiyatri hastası M.P. (23), istediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbetti, Acil Servis'teki masa ve bilgisayarları kırdı.

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti, hastaneyi dağıttı

Olay, akşam saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis'inde meydana geldi. İddiaya göre, psikiyatri hastası olan M.P., Doktor Salih K.'ya muayene olarak sadece yeşil reçete ile alınabilen bir ilacı yazmasını istedi. Salih K.'nın ilacı uzman doktorun yazması gerektiğini söylemesine sinirlenen M.P., doktorla tartışmaya başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren M.P., doktora saldırarak darbettikten sonra Acil Servis'teki bilgisayarları ve masaları dağıtarak zarar verdi.

GÜVENLİK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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gaziantep doktor ilac yazmayınca hastaneyi dağıttı

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