HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Acılı anne YouTube'da fuhuş çetesiyle yüzleşmesini anlattı, detaylar kahretti! Yıllarca kaybolan kızını aradı

Acılı anne YouTube'da fuhuş çetesiyle yüzleşmesini anlattı, detaylar kahretti! Yıllarca kaybolan kızını aradı

04.11.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce bir bayram günü kaybolan 6 yaşındaki kızını arayan acılı bir annenin YouTube programındaki anlattıkları herkesi şoke etti. 6 yaşındayken kızının şeker toplamak için evden çıktığını anlatan anne, bir daha geri dönemeyen kızının fuhuş çetesinin elinde olduğunu söyledi. Hayatını kızını aramaya adayan annenin anlattıkları hem yürek sızlattı hem de dehşete düşürdü. Acılı anne fuhuş çetesinin kendisine "Elimde 300 kız var. Güzellikle gelseydin ben senin kızını verirdim" dediğini anlattı.

Acılı anne YouTube'da fuhuş çetesiyle yüzleşmesini anlattı, detaylar kahretti! Yıllarca kaybolan kızını aradı

YouTube'da yayınlanan Katarsis X-TRA programının yeni bölümünde yürek yakan bir hikaye ve acılı annenin feryadı ekranlara geldi. Programda, Gökhan Çınar’ın konuğu olan Fatma Havaslı kızı Meral'in 6 yaşındayken Gaziantep'te bir bayram günü şeker toplamak üzere evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlattı. Annenin iç sızlatan feryatlarının yanı sıra kızının bir fuhuş çetesinin elinde olduğunu öğrendiğiyle alakalı verdiği bilgiler dehşete düşürdü. İşte detaylar...

ŞEKER TOPLAMAYA ÇIKMIŞTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Anne Fatma Havaslı, kızı Meral'in henüz 6 yaşındayken bayramda şeker toplamak üzere evden çıktığını ve kaçırıldığını söyledi. Acılı anne, kızına yıllar boyunca ulaşamadığını belirtti. Tüm hayatını kızını aramaya adadığını ifade eden anne, kızının da kendisinin de hayatının çalındığını gözyaşları içerisinde dile getirdi.

f3

"BENİM ELİMDE 200-300 TANE KIZ VAR" DEDİKLERİNİ ANLATTI

Annenin anlattığı kan donduran detay ise kızının izini sürerken çocuğunun bir fuhuş çetesinin elinde olduğunu öğrenmesi oldu. Kızını ararken kendisine "'Güzellikle gelseydin ben senin kızını verirdim, benim elimde 200-300 tane kız var' denildiğini belirten anne, bu görüşmelere dair kendisinin elinde ses kayıtlarının olduğunu da aktardı.

"YETER Kİ MERAL'İN SAÇININ BİR TELİNİ KOKLAYAYIM"

Havaslı, kızını ararken yaşadığı sıkıntıları ve tehditleri de anlatırken kendisine 'Çatlaksın' dediklerini ve "Polise, programa gidiyorsun da ne yapıyorsun?" denildiğini ifade etti. Tüm hayatını kızını aramaya adayan anne, "Delilik de geçirirsem Meral'i oradan hiç arayan olmayacak, kimsesi yok Meral'in" şeklinde konuştu. Son nefesine kadar kızını aramayı sürdüreceğini belirten anne, feryadını "Yeter ki Meral'in saçının bir telini koklayayım" sözleriyle dile döktü.

f4

"ELLERİNİN KINASIYLA GÖTÜRDÜLER ONU"

İsyanını acı sözlerle ifade eden anne Havaslı, "Ben ona anne olamadım, anne olsaydım kaybetmezdim onu" diyerek anlattı ve "Ellerinin kınasıyla götürdüler onu, ben yandım, kimse yanmasın" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 yaşındaki çocuğun yarı çıplak halde cesedi bulundu! 10 yaşındaki çocuğun yarı çıplak halde cesedi bulundu!
Gelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyorGelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyor
Bakan Soylu kameralara gösterip tanıttı! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' iddiasıBakan Soylu kameralara gösterip tanıttı! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' iddiası
Anahtar Kelimeler:
fuhuş çocuk kaçırma fuhuş çetesi

En Çok Okunan Haberler

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Hepsi birer dünya devi! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

Hepsi birer dünya devi! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı

İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.