İster Kahvaltıda İster Yemekte: Sıcacık Lavaş Tarifi

Restoranlarda yemekle gelen sıcacık lavaşları çok mu seviyorsunuz? Şöyle bir lavaş olsa da üzerine kıymalı harç yapıp evde lahmacun yapmanın mutluluğuna mı ulaşsak diyorsunuz? Yoksa salataların, çorbaların yanında az ekmek tüketmeliyim diye düşünüp farklı bir alternatife ihtiyacım var diyenlerden misiniz?

Bu tarifsiz lezzeti siz de mutfağınızda zevkle yapmak istiyorsanız hadi buyrun o zaman evde lavaş yapımı tarifine göz atın! İster mayalı ister mayasız evde kolay ve çabuk lavaş tarifini inceleyerek sofralarınızda kendi el emeği lavaşlarınızı tüketebilirsiniz.

Lavaş Nasıl Yapılır?

Misafirlerinize, pazar kahvaltılarına, bayram sabahlarına yakışır lezzetli lavaş tarifi için malzemeleri hazırlamakla başlayabilirsiniz. Evde sağlıkla lavaşlar hazırlayarak sofralarınızda fark yaratabilirsiniz.

Malzemeler:

2 çay kaşığı kuru maya

2 su bardağı (400ml) ılık su

1 su bardağı yoğurt

1,5 tatlı kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz

5,5 su bardağı un (Yaklaşık bir kilogram)

Yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ

Lavaş yapımı:

Derince bir kabın içerisine 2 su bardağı ılık su, 2 çay kaşığı maya, 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 2 çay kaşığı tuz konur. Maya çözdürülür ve hafifçe diğer malzemelerle karıştırılır. Ardından yavaş yavaş un eklenir ve yoğrulmaya başlanır. Her un aynı kıvamı vermez bu yüzden birden eklememeniz gerekir. Yavaş yavaş kıvamını ayarlayabilirsiniz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettikten sonra üzerini bir kapakla kapatıp yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakılır. Hamur mayalandıktan sonra elle toparlanıp elma büyüklüğünde bezeler yapılır. Unlanmış zeminde arzu ettiğiniz büyüklükte oklava yardımı ile açılır. Açtığınız hamur ne çok ince ne de çok kalın şekilde olmalı. İnce olması çabuk yanmasına kalın olması geç pişmesine sebep olur. Ocakta ısıttığınız yapışmaz tavada arkalı önlü pişirerek servis edebilirsiniz. Eğer imkanınız varsa sac üzerinde de pişirebilirsiniz.

Mayasız Ev Yapımı Lavaş Tarifi

Ben mayalanmasını bekleyemem vaktim az diyenlerdenseniz ve hemen bir lavaş yapmak istiyorsanız mayasız, çabuk lavaş tarifini de mutlaka deneyebilirsiniz.

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler 2,5 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağı un. Unu hamurun kıvamına göre ekleyip azaltabilirsiniz.

Derin bir kapta hamur yoğurma işlemini yapıp hiç beklemeden elma büyüklüğünde bezeler unlu zeminde açılır ve ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirilir.

Burada mayalı hamurdan farkı puf puf kabaran bir lavaş olmamasıdır.

İnce yufka formunda bir lavaş elde edersiniz. Lavaşınız ince olacağı için güzel pişirmek için püf noktası ocağın ateşi çok yüksek olmamasıdır.

Harlı bir ateşte pişirirseniz birden yanabilir ya da hızlı pişeceği için kuruyabilir.

Lavaş ekmeği tarifini etli veya tavuklu yemeklerinizin yanına yapabilirsiniz. Et veya tavuk şişleriniz ile evde çocuklara kendi dürümünüzü kendiniz hazırlayabilir çocukların süper kahramanı olabilirsiniz. Aile yemeklerinde yağlı lavaşlar hazırlayabilirsiniz.

Lavaşların yumuşak kalması için pişirdikten sonra bir sofra bezinin arasında dinlendirilmeli. Ardından biraz ıslattığınız elinizi lavaşların üzerine sürmelisiniz. Böylece çabuk kurumaz ve yumuşak lavaşlar olur.