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İster Kahvaltıda İster Yemekte: Sıcacık Lavaş Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İster kahvaltıda ister et yemekleriniz yanına isterseniz de kendi pizzanızı yaparken pizza hamuru olarak kullanabileceğiniz lavaşı marketten almak yerine evde kendiniz yapabilirsiniz. Bu enfes lezzeti evde deneyerek mutfağınızda ev yapımı lavaş hazırlayabilirsiniz. Üstelik gluten kullanmayanlar da aşağıdaki tarifi inceleyerek glutensiz lavaş hazırlayabilirler…

İster Kahvaltıda İster Yemekte: Sıcacık Lavaş Tarifi

İçindekiler

  • Lavaş Nasıl Yapılır?
  • Mayasız Ev Yapımı Lavaş Tarifi
  • Gluten Tüketmeyenlere Özel: Glutensiz Lavaş
  • Lavaş Pişirme ve Saklamanın Püf Noktaları

Restoranlarda yemekle gelen sıcacık lavaşları çok mu seviyorsunuz? Şöyle bir lavaş olsa da üzerine kıymalı harç yapıp evde lahmacun yapmanın mutluluğuna mı ulaşsak diyorsunuz? Yoksa salataların, çorbaların yanında az ekmek tüketmeliyim diye düşünüp farklı bir alternatife ihtiyacım var diyenlerden misiniz?

Bu tarifsiz lezzeti siz de mutfağınızda zevkle yapmak istiyorsanız hadi buyrun o zaman evde lavaş yapımı tarifine göz atın! İster mayalı ister mayasız evde kolay ve çabuk lavaş tarifini inceleyerek sofralarınızda kendi el emeği lavaşlarınızı tüketebilirsiniz.

Lavaş Nasıl Yapılır?

Misafirlerinize, pazar kahvaltılarına, bayram sabahlarına yakışır lezzetli lavaş tarifi için malzemeleri hazırlamakla başlayabilirsiniz. Evde sağlıkla lavaşlar hazırlayarak sofralarınızda fark yaratabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı kuru maya
  • 2 su bardağı (400ml) ılık su
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1,5 tatlı kaşığı şeker
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 5,5 su bardağı un (Yaklaşık bir kilogram)
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ

Lavaş yapımı:

  1. Derince bir kabın içerisine 2 su bardağı ılık su, 2 çay kaşığı maya, 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 2 çay kaşığı tuz konur.
  2. Maya çözdürülür ve hafifçe diğer malzemelerle karıştırılır. Ardından yavaş yavaş un eklenir ve yoğrulmaya başlanır.
  3. Her un aynı kıvamı vermez bu yüzden birden eklememeniz gerekir. Yavaş yavaş kıvamını ayarlayabilirsiniz.
  4. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettikten sonra üzerini bir kapakla kapatıp yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakılır.
  5. Hamur mayalandıktan sonra elle toparlanıp elma büyüklüğünde bezeler yapılır. Unlanmış zeminde arzu ettiğiniz büyüklükte oklava yardımı ile açılır.
  6. Açtığınız hamur ne çok ince ne de çok kalın şekilde olmalı. İnce olması çabuk yanmasına kalın olması geç pişmesine sebep olur.
  7. Ocakta ısıttığınız yapışmaz tavada arkalı önlü pişirerek servis edebilirsiniz.
  8. Eğer imkanınız varsa sac üzerinde de pişirebilirsiniz.

Mayasız Ev Yapımı Lavaş Tarifi

Ben mayalanmasını bekleyemem vaktim az diyenlerdenseniz ve hemen bir lavaş yapmak istiyorsanız mayasız, çabuk lavaş tarifini de mutlaka deneyebilirsiniz.

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler 2,5 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağı un. Unu hamurun kıvamına göre ekleyip azaltabilirsiniz.
Derin bir kapta hamur yoğurma işlemini yapıp hiç beklemeden elma büyüklüğünde bezeler unlu zeminde açılır ve ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirilir.
Burada mayalı hamurdan farkı puf puf kabaran bir lavaş olmamasıdır.
İnce yufka formunda bir lavaş elde edersiniz. Lavaşınız ince olacağı için güzel pişirmek için püf noktası ocağın ateşi çok yüksek olmamasıdır.
Harlı bir ateşte pişirirseniz birden yanabilir ya da hızlı pişeceği için kuruyabilir.
Lavaş ekmeği tarifini etli veya tavuklu yemeklerinizin yanına yapabilirsiniz. Et veya tavuk şişleriniz ile evde çocuklara kendi dürümünüzü kendiniz hazırlayabilir çocukların süper kahramanı olabilirsiniz. Aile yemeklerinde yağlı lavaşlar hazırlayabilirsiniz.
Lavaşların yumuşak kalması için pişirdikten sonra bir sofra bezinin arasında dinlendirilmeli. Ardından biraz ıslattığınız elinizi lavaşların üzerine sürmelisiniz. Böylece çabuk kurumaz ve yumuşak lavaşlar olur.

Gluten Tüketmeyenlere Özel: Glutensiz Lavaş

Gluten tüketmek istemeyenlere ya da glutene alerjisi olanlara farklı alternatifler her zaman vardır. Verilen tariften yaklaşık olarak 20-25 tane lavaş ekmeği çıkar. Hepsini bir anda tüketemeyenler uygun saklama koşullarında buzlukta lavaşları saklayabilir ardından ihtiyaç duyulduğunda tavada yeniden ısıtılarak tüketilebilir. Lavaşa sürülen peynir, zeytin ezmesi, sürülebilir çikolata, fıstık ve ya fındık ezmesi ile de öğün alternatifi olarak tüketilebilir.

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı yoğurt (yoğurt suyu da kullanılabilir.)
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı sirke (daha gevrek olması için)
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı mısır unu (yoksa kullanmayabilirsiniz.)
  • 1 çay bardağı glutensiz un
  • Duruma göre un eklemeye devam edebilirsiniz.

Derin bir kaba yumurta kırılır, ardından diğer sıvı malzemeler ilave edilip karıştırılır. Daha sonra içine un ilave edilir. Üzerine kabartma tozu konur ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Hamur 15 dakika kadar dinlendirilir. Sonra bezelere ayrılır ve unlanmış zeminde oklava yardımı ile açılır. Isıtılmış ve yağlanmış tavada arkalı önlü orta ateşte pişirilir. Çok harlı ateş pişmeden yanmasına sebep olacağı için dikkatli bir şekilde pişirilmelidir. İçerisinde kabartma tozu bulunduğu için erken kabarması muhtemeldir. İlk tarafı pişirip çevirdikten sonra diğer tarafını destekli bir şekilde pişirirseniz bir sorunla karşılaşmazsınız. İçerisine arzu ettiğiniz besinleri ilave ederek ana öğünler hazırlarken, evde sağlıklı dürümler, okula, işe götüreceğiniz paketler hazırlayabilirsiniz.

Lavaş Pişirme ve Saklamanın Püf Noktaları

Lavaşı mayalı hamurdan yapıyorsanız ne kadar uzun dinlendirirseniz o kadar güzel olur.
Mayasız hamurdan yapıyorsanız bezeleri hazırladıktan sonra 10-15 dakika dinlendirin.
Tavayı pişirmeye başlamadan önce ısıtın, aynı şekilde sacda pişireceksiniz sacı ısıtın.
Pişirme sırasında ateşiniz harlı olmasın. Orta ateşte yavaş yavaş pişirin.
Yumuşak kalmasını istiyorsanız, pişirdikten sonra bir bezin arasına koyun.
Gün içerisinde tüketilmeyecek, saklanacaksa ellerinizi hafif ıslatıp lavaşların üzerinde gezdirin. Böylece daha yumuşak ve taze kalır.

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