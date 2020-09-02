İster Kahvaltıda İster Yemekte: Sıcacık Lavaş Tarifi

Restoranlarda yemekle gelen sıcacık lavaşları çok mu seviyorsunuz? Şöyle bir lavaş olsa da üzerine kıymalı harç yapıp evde lahmacun yapmanın mutluluğuna mı ulaşsak diyorsunuz? Yoksa salataların, çorbaların yanında az ekmek tüketmeliyim diye düşünüp farklı bir alternatife ihtiyacım var diyenlerden misiniz?
Bu tarifsiz lezzeti siz de mutfağınızda zevkle yapmak istiyorsanız hadi buyrun o zaman evde lavaş yapımı tarifine göz atın! İster mayalı ister mayasız evde kolay ve çabuk lavaş tarifini inceleyerek sofralarınızda kendi el emeği lavaşlarınızı tüketebilirsiniz.
Misafirlerinize, pazar kahvaltılarına, bayram sabahlarına yakışır lezzetli lavaş tarifi için malzemeleri hazırlamakla başlayabilirsiniz. Evde sağlıkla lavaşlar hazırlayarak sofralarınızda fark yaratabilirsiniz.
Malzemeler:
Lavaş yapımı:
Ben mayalanmasını bekleyemem vaktim az diyenlerdenseniz ve hemen bir lavaş yapmak istiyorsanız mayasız, çabuk lavaş tarifini de mutlaka deneyebilirsiniz.
Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler 2,5 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağı un. Unu hamurun kıvamına göre ekleyip azaltabilirsiniz.
Derin bir kapta hamur yoğurma işlemini yapıp hiç beklemeden elma büyüklüğünde bezeler unlu zeminde açılır ve ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirilir.
Burada mayalı hamurdan farkı puf puf kabaran bir lavaş olmamasıdır.
İnce yufka formunda bir lavaş elde edersiniz. Lavaşınız ince olacağı için güzel pişirmek için püf noktası ocağın ateşi çok yüksek olmamasıdır.
Harlı bir ateşte pişirirseniz birden yanabilir ya da hızlı pişeceği için kuruyabilir.
Lavaş ekmeği tarifini etli veya tavuklu yemeklerinizin yanına yapabilirsiniz. Et veya tavuk şişleriniz ile evde çocuklara kendi dürümünüzü kendiniz hazırlayabilir çocukların süper kahramanı olabilirsiniz. Aile yemeklerinde yağlı lavaşlar hazırlayabilirsiniz.
Lavaşların yumuşak kalması için pişirdikten sonra bir sofra bezinin arasında dinlendirilmeli. Ardından biraz ıslattığınız elinizi lavaşların üzerine sürmelisiniz. Böylece çabuk kurumaz ve yumuşak lavaşlar olur.
Gluten tüketmek istemeyenlere ya da glutene alerjisi olanlara farklı alternatifler her zaman vardır. Verilen tariften yaklaşık olarak 20-25 tane lavaş ekmeği çıkar. Hepsini bir anda tüketemeyenler uygun saklama koşullarında buzlukta lavaşları saklayabilir ardından ihtiyaç duyulduğunda tavada yeniden ısıtılarak tüketilebilir. Lavaşa sürülen peynir, zeytin ezmesi, sürülebilir çikolata, fıstık ve ya fındık ezmesi ile de öğün alternatifi olarak tüketilebilir.
Malzemeler:
Derin bir kaba yumurta kırılır, ardından diğer sıvı malzemeler ilave edilip karıştırılır. Daha sonra içine un ilave edilir. Üzerine kabartma tozu konur ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Hamur 15 dakika kadar dinlendirilir. Sonra bezelere ayrılır ve unlanmış zeminde oklava yardımı ile açılır. Isıtılmış ve yağlanmış tavada arkalı önlü orta ateşte pişirilir. Çok harlı ateş pişmeden yanmasına sebep olacağı için dikkatli bir şekilde pişirilmelidir. İçerisinde kabartma tozu bulunduğu için erken kabarması muhtemeldir. İlk tarafı pişirip çevirdikten sonra diğer tarafını destekli bir şekilde pişirirseniz bir sorunla karşılaşmazsınız. İçerisine arzu ettiğiniz besinleri ilave ederek ana öğünler hazırlarken, evde sağlıklı dürümler, okula, işe götüreceğiniz paketler hazırlayabilirsiniz.
Lavaşı mayalı hamurdan yapıyorsanız ne kadar uzun dinlendirirseniz o kadar güzel olur.
Mayasız hamurdan yapıyorsanız bezeleri hazırladıktan sonra 10-15 dakika dinlendirin.
Tavayı pişirmeye başlamadan önce ısıtın, aynı şekilde sacda pişireceksiniz sacı ısıtın.
Pişirme sırasında ateşiniz harlı olmasın. Orta ateşte yavaş yavaş pişirin.
Yumuşak kalmasını istiyorsanız, pişirdikten sonra bir bezin arasına koyun.
Gün içerisinde tüketilmeyecek, saklanacaksa ellerinizi hafif ıslatıp lavaşların üzerinde gezdirin. Böylece daha yumuşak ve taze kalır.
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