İster öğünlerinize ister öğün arasına ekleyebileceğiniz 11 farklı salata tarifi

1. Ton balıklı salata

1/2 demet marul

3-4 dal taze soğan

1 avuç dereotu(ya da maydanoz)

4-5 adet cherry domates

1 adet salatalık

1 adet kapya biber

2 adet ton balığı konservesi

Sosu İçin:

1/2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı elma sirkesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal(opsiyonel)

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yapılışı:

Sebzeleri yıkayıp kurulayın ve doğrayın.Dilerseniz marullarınızı bıçak değdirmeden ellerinizle de bölebilirsiniz. Tüm malzemeleri doğradıktan sonra sos için gerekli malzemeleri ayrı bir kapta karıştırın. Malzemelerin olduğu tabağa sosu dökün ve afiyetle yiyin!

2. Arpa şehriyeli salata



Malzemeler

1 buçuk su bardağı arpa şehriye

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet dereotu

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

2 adet konserve kırmızı biber

1 adet havuç

5 adet salatalık turşusu

1 kase mısır

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Tencerenin içine şehriye konulup pembeleşinceye kadar sıvı yağ ile şehriyelerin rengi dönene kadar kavurun. Kavrulan şehriyenin üzerini geçecek kadar ılık su ve tuz ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın, şehriyeler yumuşayıp göz göz olana kadar orta ateşte pilav gibi pişirilin. Suyunu çekip pişen şehriyelerin üzerine kağıt havlu kapatarak dinlenmeye ve soğumaya bırakın.

5.Ardından diğer malzemeler ufak ufak doğrayıp hazırlayın. (havuç rende olmalı)

6.Soğuyan şehriye derin bir kaba boşaltın, doğrayıp hazırlanan malzemeler içine ilave edin. Karıştırın ve afiyetle yiyin.

3.Yoğurtlu tavuk salatası



Malzemeler

500 gram tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz (tavuğu haşlamak için)

2 adet salatalık

6 adet kornişon turşu

1 tutam dereotu

1 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı çekilmiş ceviz

Sosu için;

Zeytinyağı

Ceviz

Kırmızı toz biber

Yapılışı:

1.Tavuk göğsünü bir kaç parçaya ayıralım ve haşlamak için tencereye alalım.

2.Üzerini geçecek kadar su ve tuzunu da ekledikten sonra kaynamaya bırakalım. 3.Haşlarken üzerinde oluşan köpükleri ara ara alalım.

4.Tavuklarımız haşlandıktan sonra suyun içerisinden alalım ve didikleyelim.

5.Diğer yandan salatalıkları soyalım ve küpler halinde doğrayalım.

6.Kornişon turşuyu da küpler halinde doğrayalım. Dereotunu kıyalım.

7.Mayonez, ezilmiş veya rendelenmiş sarımsak, tuz ve yoğurdu ayrı derince bir kaba alarak karıştıralım.

8.Diğer doğradığımız malzemeler, ceviz ve tavuğu da içerisine ekleyerek karıştıralım ve servis tabağına alarak servis edelim. Dilerseniz üzerine ceviz serpebilir ya da zeytinyağı veya tereyağında kızdırdığınız cevizi gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun!

4. Tavuklu ızgara salata



Malzemeler

100 gr Türk ekmeği

0.5 yemek kaşığı zeytinyağı

75 gr roman marulu

0.5 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr tavuk göğsü fileto

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı Dijon hardalı

2 çay kaşığı mayonez

30 gr parmesan peyniri

1 çay kaşığı gebre otu

Yapılışı:

Ekmeğin kabuklarını çıkarın ve küpler halinde doğrayın. Zeytinyağıyla kaplayın. Kruton yapmak için ekmek küplerini fırına verin. Kaşık marulu uzunlamasına dörde bölün ve üzerine zeytinyağı dökün. Marulları da fırına ekmeğin yanında yollayın. Tavuk göğsünün her iki tarafına bir fırça yardımıyla yağ dökün. Tavuğu de yerleştirin ve 10 dakika, 200 derece şeklinde pişirin. Fırındaki malzemeler piştikten sonra tavuğu da pişirebilirsiniz. Bu esnada limon suyu, zeytinyağı, hardal, mayonez, karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın. Parmesan peynirinin 1/3'ünü ince rendeleyin ve sosa karıştırın. Peynirin geri kalanını parçalar halinde kesin. Izgara marulu kabaca doğrayın. Izgara tavukları dilimler halinde kesin. Izgara marul, tavuk kruton, kapari ve peynir parçalarını servis kaselerinde birleştirin. Üzerine sos ekleyip servis edin.

5. Enginarlı, Fasulyeli, Brüksel Lahanalı Salata



Malzemeler

480 gr enginar kalbi

500 gr brüksel lahana

240 gr beyaz fasulye

1 kereviz sapı

100 gr ceviz

50 gr nar

1 arpacık soğan

1 limon

50 gr parmesan

50 ml zeytinyağı

1 çay kaşığı Dijon hardalı

Yapılışı:

Enginar kalplerinin suyunu süzün ve fazla suyundan arındırmak için bunları mutfak havlusunun arasında sıkın. Enginar kalplerini fırına atın, 15 dakika ve 180 derecede pişirin. Bu arada brüksel lahanalarını temizleyin. Ortadan ikiye böldükten sonra ince ince dilimleyin. Beyaz fasulyeleri yıkayıp süzün. kereviz sapını yıkayıp soyun ve ince ince

dilimleyin. Hepsini büyük bir kaseye koyup nar tanelerini ekleyin. Arpacık soğanı soyup incecik doğrayın. Limonu soyup suyunu çıkarın. Üzerinin sosunu yapmak için doğranmış arpacık soğanı, rendelenmiş parmesan, zeytinyağı, limon suyu, hardal, tuz, taze çekilmiş karabiberi katıp iyice karıştırın.

Bütün malzemeleri karıştırın ve afiyet olsun!

6. Kerevizli yeşil salata



Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kereviz

1 adet sıkma portakal

1/2 adet limon

1/2 çay kaşığı tuz

8 adet marul yaprağı

4-5 dal dereotu

Sosu için:

Sosu için: 4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı hardal

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Kerevizleri kibrit çöpü şeklinde ince ince doğrayın. Bir tava çıkarıp zeytinyağı koyun ve kerevizleri yaklaşık 5 dakika kavurun. Kavurduğunuz kerevizlere portakal ve limon suyu sıkıp karıştırın. Tuzunu da ekleyip 10 dakika daha pişirin ve bir kenara alıp ılıtın. O sırada marul ve dereotunu ince ince doğrayıp bir kaseye alın, üzerine ılıyan kerevizleri ilave edin. Son olarak sosu için gerekli olan yoğurt, hardal ve tuzu ayrı bir kasede karıştırın ve kerevizli karışımın üzerine ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.

7. Yeşil mercimek salatası



Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet kırmızı kapya biber

4 adet salatalık turşusu

1/2 demet maydanoz(kıyılmış)

1/2 demet dereotu(kıyılmış)

1/2 demet taze soğan(kıyılmış)

1 kase nar tanesi

5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 adet limon suyu

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1.Mercimekleri haşlayıp bir kaseye alın, üzerine doğradığınız biberleri, turşuları, 2.yeşillikleri ve nar tanelerini koyup karıştırın.

3.Sosu için gerekli tüm malzemeleri de ayrı bir kasede karıştırıp üzerine gezdirin.

4.Son bir kez güzelce karıştırıp servis tabaklarına pay edin.

8. Köz sebze salatası



Malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

1/2 çay kaşığı soğan tozu

1 adet kabak(iri küpler halinde doğranmış)

10 adet arpacık soğan

2 adet kapya biber(iri küpler halinde doğranmış)

3 adet çarliston biber(iri küpler halinde doğranmış)

3 adet köy biberi(iri küpler halinde doğranmış)

1/2 adet patlıcan(iri küpler halinde doğranmış)

Sosu için:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı sumak

1/2 çay kaşığı tuz

1 tutam taze nane(kıyılmış)

1 tutam taze reyhan otu(kıyılmış)

1 tutam dereotu(kıyılmış)

1 tutam taze fesleğen(kıyılmış)

1 adet kırmızı soğan(kıyılmış)

3 adet badem salatalık(küp doğranmış)

3 yemek kaşığı buğday(haşlanmış)

3 yemek kaşığı maş fasulyesi(haşlanmış)

6 adet çeri domates(doğranmış)

Yapılışı:

1.Bir kaseye zeytinyağı, sarımsak ve soğan tozunu koyup karıştırın.

2.Sebzeleri yağlayıp közmatikten közleyin.

3.Közlenen tüm sebzeleri bir kaseye alıp sosu için gerekli tüm malzemeleri de ayrı bir kasede karıştırın.

4.Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine koyup harmanlayın. İşte bu kadar, afiyet olsun.

9.Havuçlu brokoli salatası



Malzemeler

1 adet brokoli

3 yemek kaşığı (tepeleme)yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1diş sarımsak

2 silme çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1adet havuç

2 yemek kaşığı konserve mısır

1 yemek kaşığı dereotu

Yapılışı:

Brokolinin sap ve çiçek kısımlarını ayırın. Çiçek kısımlarını küçük ve eşit şekilde kesmeye özen gösterin. Sap kısımlarını küp küp doğrayın. Tuzlanmış kaynar suya atarak 2 dakika pişirin. Ardından çiçek kısımlarını da atarak 3-4 dakika daha pişirin. Kevgir yardımıyla sudan alarak hemen hazırladığınız buzlu suya atın. Bu şekilde rengi canlı kalacaktır. Brokoliler buzlu su içerisinde soğurken; yoğurt, sarımsak, mayonez, tuz, zeytinyağı ve sirkeyi geniş bir kaba alarak çırpın veya karıştırın. Bütün malzemeleri ekledikten sonra afiyetle yiyin.

10. Peynirli avokado salatası



Malzemeler

1 adet avokado

2 adet küçük boy salatalık

20 adet cherry domates

100 gram beyaz peynir

1 adet küçük boy soğan

5-6 dal maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkardıktan sonra iç kısmını güzelce çıkarın. 2. Salatalık, peynir ve avokadoyu küp küp doğrayın. Soğan ve maydanozu kıyıp domatesleri de 4 parçaya böldükten sonra tüm malzemeleri aynı kaseye alıp karıştırın. Sos için gerekli malzemeleri ayrı bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

11. Balık soslu roka salatası



Malzemeler

1/2 adet mor soğan

10 adet domates

2 adet salatalık

1 avuç ızgara yeşil zeytin

1 demet roka

Sosu için:

2 yemek kaşığı ton balığı konservesi

2yemek kaşığı kuru domates yağı

1/2 adet limonun suyu

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı soya sos

Yapılışı: