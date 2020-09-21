İster Tereyağlı İster Sıvı Yağlı: Sütlü Un Helvası Tarifi

Türk mutfağının en lezzetli tatlı çeşitleri olan helvaları kim sevmez ki! Çay saatlerinde sıcak çayın yanına en çok yakışan helvaların bin bir türlü çeşidi vardır. Tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan sütlü un helvası tarifi, içerisinde süt sayesinde hem çok hafiftir hem de mideye rahatsızlık vermez. İçerisindeki şeker miktarını azalttığınızda sık tüketilmesinde dahi sakınca yoktur. Konuklarınıza ya da aile halkına muhteşem bir lezzet hazırlamak isterseniz tereyağlı sütlü un helvası tarifi detaylarına göz atabilir, çay demleninceye kadar kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Kolay sütlü un helvası tarifini uygularken aslında tek yapmanız gereken sürekli karıştırmaktır. Bu püf noktası çok önemlidir. Unu tencereye alır almaz renk değiştirene kadar sürekli karıştırmanız gerekir.

Aşağıdaki tarif ortalama 4-5 kişiliktir. Eğer sütlü un helvası tarifi çok ölçülü olsun isterseniz tüm malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz. 2 kişilik sütlü un helvası tarifi için ise aşağıdaki malzemeleri yarı yarıya kullanmanız gerekir. Kalabalık yemek davetlerinizde, mevlit ya da arkadaş toplantılarınızda yanına meyve salatası yaparak müthiş bir tatlı ziyafeti çekebilirsiniz.