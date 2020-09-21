İster Tereyağlı İster Sıvı Yağlı: Sütlü Un Helvası Tarifi

Türk mutfağının en lezzetli tatlı çeşitleri olan helvaları kim sevmez ki! Çay saatlerinde sıcak çayın yanına en çok yakışan helvaların bin bir türlü çeşidi vardır. Tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan sütlü un helvası tarifi, içerisinde süt sayesinde hem çok hafiftir hem de mideye rahatsızlık vermez. İçerisindeki şeker miktarını azalttığınızda sık tüketilmesinde dahi sakınca yoktur. Konuklarınıza ya da aile halkına muhteşem bir lezzet hazırlamak isterseniz tereyağlı sütlü un helvası tarifi detaylarına göz atabilir, çay demleninceye kadar kısa sürede hazırlayabilirsiniz.
Kolay sütlü un helvası tarifini uygularken aslında tek yapmanız gereken sürekli karıştırmaktır. Bu püf noktası çok önemlidir. Unu tencereye alır almaz renk değiştirene kadar sürekli karıştırmanız gerekir.
Aşağıdaki tarif ortalama 4-5 kişiliktir. Eğer sütlü un helvası tarifi çok ölçülü olsun isterseniz tüm malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz. 2 kişilik sütlü un helvası tarifi için ise aşağıdaki malzemeleri yarı yarıya kullanmanız gerekir. Kalabalık yemek davetlerinizde, mevlit ya da arkadaş toplantılarınızda yanına meyve salatası yaparak müthiş bir tatlı ziyafeti çekebilirsiniz.
Servis tabağına aldığınız sütlü un helvalarının üzerine toz tarçın, hindistan cevizi ve dilerseniz ilave ceviz içi ekleyerek sunum yapabilirsiniz. Ceviz içi yoksa fındık ya da fıstık parçalarıyla da enfes bir görüntü elde edebilirsiniz. Kış aylarında sıcak çayın yanında nefis bir lezzet olabilen sütlü un helvasını yaz aylarında iki top dondurma ile servis edebilirsiniz.
Sütlü un helvasının yoğun bir tadı olmasını istermezseniz, şeker miktarını azaltabilirsiniz. Bunun yanı sıra dilerseniz süt oranını yarıya düşürebilir, kalan yarısında da su ilave edebilirsiniz. Dilerseniz tereyağlı olan yerine sütlü sıvı yağlı un helvası tarifi de deneyebilirsiniz. Bunun için yukarıdaki tarifi aynı şekilde uygulayıp tereyağ yerine sıvı yağ eklemeniz yeterli olur.
Yapımında kullanılan ana malzemeler un, şeker ve yağ olduğu için her ne kadar besleyici olsa da besin değerleri ve kalori açısından sütlü un helvası pek de masum değildir. Sağlıklı beslenme rutinlerinde sınırlandırılması gereken bu üç madde un helvasının olmazsa olmazı olsa da, kilo verme aşamasında tüketilmemesi gerekir. Veya diyet listenizde miktarı çok çok az olmalı ve sürekli tüketilmemelidir. Porsiyon olarak değerlendirildiğinde 20 gr un helvası (1 yemek kaşığı) 65 kalori iken, 90 gr (1 porsiyon) un helvası 294 kaloridir. Eğer 5 yemek kaşığı yani 100 gram un helvası tüketirseniz 327 kalori alacağınızdan son derece ölçülü olmanız gerekir.
Karşı koyamayarak sütlü un helvası tükettiğinizde 1 saatlik tempolu yürüyüş ya da yarım saatlik bir koşuyla helva tüketiminizden aldığınız kaloriyi yakabilirsiniz. Dilerseniz metabolizmanızın hızlı olduğu günün erken saatlerinde tüketebilirsiniz. Özellikle sütlü un helvası tükettikten sonra sade maden suyu, bolca su ya da yeşil çay tüketerek metabolizmanızın hızlanmasını sağlayabilirsiniz.
Sütlü un helvasının diyetinize uygun olmasını isterseniz sıvı yağ ya da tereyağı yerine keten tohumu yağı, şeker yerine bal ya da pekmez, beyaz un yerine de tam buğday unu tercih edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum