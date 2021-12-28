İşteyken yatak odasına gizli kamera koyan kadın gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Sauna isimli bir kadın eşinin ihanetini kanıtlamak için oldukça ilginç bir yola başvurdu. Evsiz kaldığı için kendisiyle yaşamaya başlayan yakın arkadaşı ve kocasının arasındaki yakınlıktan şüphelenen kadın yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kendisinin işte olduğu saatler iş aradığı için evde kalan kocası ve yakın arkadaşını gizli kameradan izleyen Sauna, ihaneti saniye saniye gördü.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Gizli kameradan arkadaşı ve kocasının kendisini aldattığını fark eden Sauna, ikisiyle de yüzleşti. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Sauna’nın gönderisi kısa sürede 9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları Sauna’nın paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.



