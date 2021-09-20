Kendisini oda arkadaşıyla aldatan sevgilisini bastığı video sosyal medyada gündem yarattı

1.7 milyon izlenme alan video sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda oda arkadaşı ve sevgilisinin birbirlerine sarıldıkları anları çeken genç kız ihanetin videosunu ifşa etmeyi ihmal etmedi. Videoda erkek arkadaşı ve oda arkadaşı aynı yatak birbirlerine sarılıp uyurken görünüyor. İkilinin olaydan habersiz bir şekilde uyumaya devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

TAKİPÇİLERİ TAVSİYELERDE BULUNDU

Videoyu izleyen TikTok kullanıcıları aldatılan genç kıza bir hayli ilginç tavsiyelerde bulundu. Kimisi perdeleri ve ışıkları kapatıp köşede oturmasını ve uyanana kadar onlara bakmasını tavsiye etti. Bir başkası ise üzerlerine sim dökmesini önerdi. Genç kızın sakin ve soğukkanlı tavırları bazı kullanıcılarda videonun kurgu olduğu izlenimini yarattı.



