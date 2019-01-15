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İstikbal Mobilya Kayserispor 1 - 2 Akhisarspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 15.01.2019 18:36 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi. Akhisar'a galibiyeti Regattin ve Atila Turan (kendi kalesine) getirirken, Kayseri'nin tek sayısını ise penaltıdan Chery kaydetti.

İstikbal Mobilya Kayserispor 1 - 2 Akhisarspor

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 2 AKHİSARSPOR

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Ata Yıldırım

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 10 Kucher), Atila Turan (Dk. 66 Umut Bulut), Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Varela), Deniz Türüç, Chery, Kravets
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Aykut Çeviker (Dk. 58 Serginho), Sissoko, Josue, Regattin (Dk. 46 Onur Ayık), Manu (Dk. 72 Barbosa), Bokila

GOLLER: Dk. 16 Regattin, Dk. 37 Atila Turan (Kendi kalesine) (Akhisarspor), Dk. 78 Chery (Penaltıdan) (İstikbal Mobilya Kayserispor)
SARI KART: Dk. 90+9 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

MAÇTAN ÖNEMLİ POZİSYONLAR
DAKİKA 16: Akhisarspor öne geçti. Josue'nin savunmanın arkasına gönderdiği şık ara pasında topla buluşan Regattin, yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra kaleci Lung'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
DAKİKA 37: Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Bokila'nın sert ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Atila Turan'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
DAKİKA 78: Kayserispor farkı 1'e indirdi. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde topa yükselen Şamil Çinaz, savunma oyuncusu Vrsajevic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Halis Özkahya, önce oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Chery gole çevirdi: 1-2.

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İstikbal Mobilya Kayserispor akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası

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