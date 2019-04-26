İstikbal Mobilya Kayserispor’da Atila Turan sevinci

Demir Grup Sivasspor maçında sol ayak aşıl ten donuna aldığı darbeler sonrası ağrı hisseden ve 2 haftadır forma giyemeyen Atila Turan, 3-4 gündür takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığını tamamen atlatan Atila Turan, Pazar günü yeniden formasına kavuşacak. Atila Turan, bu sezon ligde 24 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.
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