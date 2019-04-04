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İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülüyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 04.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülüyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülüyor

Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor. Deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına hazırlanan İstikbal Mobilya Kayserispor'un dün akşamki antrenmanı neşeli geçti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Varela'nan salonda yaptığı hareketler 'Ninja Warriors' başlığı ile paylaşılırken, görüntü sosyal medyada 7 bin 500 kişi tarafından beğenildi. Sahada yapılan antrenman öncesinde ise Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın moralinin yerinde olduğu gözlendi ve tecrübeli teknik adam futbolcularla tek tek ilgilendi. Antrenman sonunda İstikbal Mabilya Kayserisporlu futbolcular objektiflere birlikte poz verdi.

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