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İstikbal Mobilya Kayserispor Emir Demir ile sözleşme imzaladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Emir Demir ile sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılı ekibin 2012'de Mersin'de amatör olarak faaliyet gösteren Kuvayi Milliye takımından transfer ettiği Emre Demir, 6 sezon gelişim liglerinde forma giydikten sonra profesyonel olarak sözleşme imzaladı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi. Umut Bulut, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Deniz Türüç başta olmak üzere bütün ağabeylerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig Kayserispor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hani bu çocuk Barcelona alt yapı kampına katılmış,gelecek vaat ediyor ve kimselere kaptırmayız diyorlardı? Ne oldu!... Arda Turan tırt olunca bu garibimi de mi postaladılar geri? Yoksa kamp dönemi,takımın as oyuncusuna eşşek şakası mı yaptı?
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