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İstiridye mantarından yalancı kokoreç tarifi

İstiridye mantarı kullanılarak hazırlanan yalancı kokoreç, hem pratik yapımı hem de baharatlarla zenginleştirilen lezzetiyle dikkat çekiyor. Et tüketmeyenlerin de tercih edebileceği bu tarif, kokoreç lezzetini evde denemek isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor. Peki, istiridye mantarından yalancı kokoreç nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım hazırlanışı...

İstiridye mantarından yalancı kokoreç tarifi
Mynet

Yalancı kokoreç tarifinin en önemli püf noktalarından biri baharat seçimidir. Pul biber, kekik, kimyon, karabiber ve tuzu tavaya ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Baharatların mantarlarla bütünleşmesi için birkaç dakika daha kavurun. Daha yoğun bir lezzet elde etmek isteyenler son aşamada küçük bir parça tereyağı da ekleyebilir.

MALZEMELER

  • 400 gram istiridye mantarı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan (isteğe bağlı)
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • İsteğe bağlı biraz tereyağı

TARİF

  • Öncelikle istiridye mantarlarını temizleyin ve ince şeritler halinde doğrayın.
  • Kokoreç görünümü elde etmek için mantarları küçük parçalar halinde de kesebilirsiniz.
  • Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve ince doğranmış mantarları yüksek ateşte kavurmaya başlayın.
  • Mantarlar suyunu salıp çektikten sonra hafifçe kızarmalarını sağlayın.
  • Ardından doğranmış soğanı, yeşil biberleri ve sarımsağı ekleyerek kavurmaya devam edin.
  • Küçük küpler halinde doğradığınız domatesi de tavaya ilave edin.

YALANCI KOKOREÇ NASIL SERVİS EDİLİR?

Hazırladığınız mantarlı kokoreci sıcak şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz yarım ekmek arasına doldurarak sokak lezzeti havasında sunabilir, üzerine pul biber ve kekik ilave edebilirsiniz.

Yanında közlenmiş biber, turşu ve ayranla servis ederek lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz.

İstiridye mantarından yalancı kokoreç tarifi 1

İSTİRİDYE MANTARLI KOKORECİN PÜF NOKTALARI

  • Mantarları çok küçük doğramayın; pişerken küçüleceklerini unutmayın
  • Mantarları yüksek ateşte kavurarak fazla suyunu çektirin
  • Daha çıtır bir doku için tavayı fazla doldurmayın
  • Baharatları mantarlar kızardıktan sonra ekleyin
  • Kimyon ve kekik miktarını damak zevkinize göre ayarlayın

Hem ekonomik hem de pratik bir alternatif olan istiridye mantarlı yalancı kokoreç, klasik kokoreç lezzetini farklı bir yorumla denemek isteyenlerin favori tariflerinden biri olmaya aday.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
istiridye mantarı istiridye
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