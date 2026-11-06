İstiridye mantarından yalancı kokoreç tarifi

Yalancı kokoreç tarifinin en önemli püf noktalarından biri baharat seçimidir. Pul biber, kekik, kimyon, karabiber ve tuzu tavaya ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Baharatların mantarlarla bütünleşmesi için birkaç dakika daha kavurun. Daha yoğun bir lezzet elde etmek isteyenler son aşamada küçük bir parça tereyağı da ekleyebilir.
Hazırladığınız mantarlı kokoreci sıcak şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz yarım ekmek arasına doldurarak sokak lezzeti havasında sunabilir, üzerine pul biber ve kekik ilave edebilirsiniz.
Yanında közlenmiş biber, turşu ve ayranla servis ederek lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz.
Hem ekonomik hem de pratik bir alternatif olan istiridye mantarlı yalancı kokoreç, klasik kokoreç lezzetini farklı bir yorumla denemek isteyenlerin favori tariflerinden biri olmaya aday.
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