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Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasına katılmadan önce "Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın" vaadiyle istismar edilen Ecem Karaağaç, ilk kez konuştu. 2. Sayfa programına katılan Ecem Karaağaç, “Sana enerji yüklemesi yapacağım” diyerek kendisini istismar eden kişiyle ilgili yaptığı suç duyurusundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Programda kendisine soru sorulmasını istemeyen ve duygusal bir açıklama yapan Ecem, şöyle dedi:

'Ciddi bir şekilde mağdur edildim. Çıkan haberlere çok üzüldüm. Hakkımı aramak için hukuka başvurdum. Karşı taraf beni tehdit etti. Suçlamamı asla geri çekmeyeceğim. Bu haberler, beni çok mağdur etti. Bunun ciddiyetinin herkes görecek. Bu magazin haberi olduğu için çok üzgünüm. Benim ailem var, değerlerim var. Bu işin basite indirgenmesi beni çok üzdü. Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum.

‘ALAY KONUSU OLMAK İSTEMİYORUM’

Asla davamdan vazgeçmeyeceğim. Ben farklı bir çok şekilde suistimal edildim. Tek temennim kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin. Konu çarptırıldı. Başlıklar o şekilde çıktı. Benim yaşadıklarım o kadar basit değil. Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi. Beni her şekilde dolandırdı. Bunlar yakında çıkacak. Maddi, manevi, ailevi her şekilde üstüme gelindi. Ben alay konusu olmak istemiyorum. Üstüme gelinmesini istemiyorum. Ben hukuk savaşı vereceğimin farkındayım ama sonuna kadar savaşacağım.

‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın’ diye bir şey yok. Benim bir kadın, bir ailemin olduğunu kimse unutmasın. Düşmanımın başına dahi gelmesin. Ben 2 senedir yaşıyorum bu süreci. Eğitimli, eğitimsiz herkes kandırılıyor bu dünyada. İnsanlar çok acımasız. Yorumlara bakamıyorum.Yaşadığım günler aklıma geliyor zor ayakta duruyorum.'

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve... (Ecem Karaağaç kimdir?)Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve... (Ecem Karaağaç kimdir?)
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survivior ecem enerji yüklemesi 2. Sayfa istismar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kardeşim nasıl bir dünyada yaşıyoruz, her önüne gelene enerjimi yükleteceksin?
İlişkiye girerek enerji yüklemesi neyin nesi
her önüne gelenden enerji yüklemesi istenir mi kızım akıllı ol
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