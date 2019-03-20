Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve... (Ecem Karaağaç kimdir?)

İddiaya göre Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya hesabından duyuran Ecem Karaağaç'a bir takipçisi "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç tavsiye üzerine şahısla buluştu ancak "enerji yükleyen" şahıs Ecem'le defalarca cinsel birliktelik yaşadı.

Bu olay kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte sosyal medyadan Karaağaç'a gelen tepkiler...

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Futbol, fitness ve boks gibi farklı spor dallarıyla ilgili olan Ecem Karaağaç, aktif olan 6 yaşından beri spor yapıyor. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı.

Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.

Survivor’a sonradan katılmasının ardındansa programda istediği başarıyı elde edemeyen yarışmacı programa erken veda etmek zorunda kalmıştı. İlk haftalarda elenen isim programdan elenmesinin ardından duygu dolu dakikalar yaşamıştı.



