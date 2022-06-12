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İsviçre Portekiz maçı saat kaçta? İsviçre Portekiz maçı hangi kanalda? Canlı yayın izle bilgisi!

12.06.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre Portekiz'i UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında konuk edecek. İsviçre - Portekiz maçı 12 Haziran Pazar (bugün) oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki İsviçre Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen maç ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

İsviçre Portekiz maçı saat kaçta? İsviçre Portekiz maçı hangi kanalda? Canlı yayın izle bilgisi!

İsviçre - Portekiz maçı için geri sayım sürüyor. İki dev takım, 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler İsviçre Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 12 Haziran Pazar (bugün) oynanacak maç ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSVİÇRE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre, 12 Haziran 2022 Pazar (bugün) Portekiz'i konuk edecek.

İsviçre - Portekiz maçı saat 21.45'te başlayacak.

İSVİÇRE PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre - Portekiz maçı S Sport'da canlı olarak ekrana gelecek.

S SPORT FREKANS AYARI

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

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