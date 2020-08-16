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  4. İsviçreli tenisçi Belinda Bencic, ABD Açık'tan çekildi

İsviçreli tenisçi Belinda Bencic, ABD Açık'tan çekildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kadınlar dünya sıralamasının 8 numarası İsviçreli Belinda Bencic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.

İsviçreli tenisçi Belinda Bencic, ABD Açık'tan çekildi

İsviçreli tenisçi Bencic, ABD Açık'tan çekildi. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Bertens, "Zorlu bir karar aldım. Salgın nedeniyle bu ay New York'ta düzenlenecek ABD Açık ile Western & Southern Açık turnuvalarına katılmamaya karar verdim" mesajını paylaştı.

Geçen yıl ABD Açık'ta yarı finale yükselme başarısı gösteren 23 yaşındaki Bencic'in yanı sıra kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina, Bianca Andreescu ve Kiki Bertens de salgın nedeniyle bu yıl ABD Açık'a katılmayacağını duyurmuştu.

Erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgios aynı gerekçeyle turnuvada yer almayacak.

ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.

(AA)

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