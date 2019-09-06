It: Chapter Two’ya görkemli gala

Stephen King'in unutulmaz romanı IT’ye dayanan "O Bölüm 2"nin görkemli gala gecesinde filmin oyuncuları tam kadro yer aldı. Filmin başrol oyuncularından Jessica Chastain, Lübnanlı tasarımcı Zuhair Murad imzalı zümrüt yeşili elbisesiyle herkesi büyüledi.

Los Angeles’ta gerçekleşen galada filmin oyuncuları tam kadro yer aldı. İddialı oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan yapımda genç aktör Bill Skarsgård Pennywise olarak geri dönüyor. Korku filmi hayranlarının heyecanla beklediği serinin ikinci filminde, Losers’ Club üyelerinin 27 yıl sonra yeniden bir araya gelip Pennywise’ın estirdiği terörden kurtulma mücadelesini konu alıyor. Losers’ Club üyelerinin yetişkin hallerini Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Andy Bean, James Ransone, Jay Ryan ve Isaiah Mustafa canlandırıyor. Filmde ayrıca ödüllü genç yönetmen Xavier Dolan da rol alıyor. Andy Muschietti imzalı korku filmi It: Chapter 2’nun senaryosu Gary Dauberman’ın kaleminden çıktı.