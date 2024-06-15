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İtalya 23. saniyede dondu kaldı! Turnuva tarihinde böyle bir şey ilk kez yaşandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.06.2024 22:38
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EURO 2024 B Grubu'nda son şampiyon İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. saniyede Arnavutluk 1-0 öne geçerken, atılan bu gol turnuvanın en erken golü olarak tarihe geçti. İşte detaylar...

İtalya 23. saniyede dondu kaldı! Turnuva tarihinde böyle bir şey ilk kez yaşandı

EURO 2024'ün ikinci gününde B Grubu mücadelesinde son şampiyon İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

HERKESİ ŞAŞIRTAN OLAY

2024-6-15_22-32-48

Karşılaşmanın ilk düdüğünün çalmasının hemen ardından izleyenler dahil herkesi oldukça şaşırtan bir olay yaşandı.

Sağ taraftan İtalya'nın Federico Dimarco ile kullandığı taç atışında Nedim Bajrami ceza sahasında topu bir anda önünde buldu ve sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert şutta topu ağlara gönderdi.

ŞAMPİYONA TARİHİNE GEÇTİ

2024-6-15_22-32-58

Nedim Bajrami 23 saniye ile Avrupa Şampiyonası tarihinde en erken golü atan oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu rekor daha önce 67 saniye ile Rus oyuncu Dmitriy Kirichenko'da bulunuyordu.

Euro 2024 Canlı Skor


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