İtalya 23. saniyede dondu kaldı! Turnuva tarihinde böyle bir şey ilk kez yaşandı

EURO 2024'ün ikinci gününde B Grubu mücadelesinde son şampiyon İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

HERKESİ ŞAŞIRTAN OLAY

Karşılaşmanın ilk düdüğünün çalmasının hemen ardından izleyenler dahil herkesi oldukça şaşırtan bir olay yaşandı.

Sağ taraftan İtalya'nın Federico Dimarco ile kullandığı taç atışında Nedim Bajrami ceza sahasında topu bir anda önünde buldu ve sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert şutta topu ağlara gönderdi.

ŞAMPİYONA TARİHİNE GEÇTİ

Nedim Bajrami 23 saniye ile Avrupa Şampiyonası tarihinde en erken golü atan oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu rekor daha önce 67 saniye ile Rus oyuncu Dmitriy Kirichenko'da bulunuyordu.





