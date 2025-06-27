İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin yüz ifadesi ve mimikleri gündem oldu! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Dikkat çeken anlar...

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin NATO toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında mimikleri ve yüz ifadesi gündem oldu.

HER DUYGUYU YAŞADI

Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşen zirvede basının karşısına geçen Meloni, toplantı sırasında soruları yanıtlarken adeta tüm duyguları kısa sürede yaşadı. Kimi zaman öfke, kimi zaman şaşkınlık, kimi zaman da sorgulayıcı mimikleriyle görenleri şaşırttı.

Meloni’nin jest ve mimikleri, zirvede konuşulanlardan çok daha fazla konuşulur hale geldi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan Meloni'nin, zirvedeki bir oturum öncesinde diğer liderlerle sohbet ederken Biden'ın gecikmesinden ötürü duyduğu memnuniyetsizliği yüzüne yansımıştı. İtalya Başbakanı'nın gözlerini devirdiği ve yüzünü buruşturduğu o anlar kameralara yansımıştı. Meloni'nin, kameraların kendisini çektiğini anlayınca yüz ifadesini düzelttiği görülmüştü.