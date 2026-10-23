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iPhone Duo bugün satışa çıktı ama Apple şimdiden daha büyüğünü düşünüyor!

Apple'ın gelecekte daha büyük bir iç ekrana sahip iPhone Duo sunma fikrini değerlendirdiği iddia ediliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre cihazın iç ekranı 7,9 ile 8,1 inç arasında olabilir.

iPhone Duo bugün satışa çıktı ama Apple şimdiden daha büyüğünü düşünüyor!
Enes Çırtlık

Gurman, Power On podcast'inin yeni bölümünde Apple'ın gelecekteki bir iPhone Duo modelinde daha büyük bir iç ekran kullanma fikrini değerlendirdiğini duyduğunu söyledi. Gurman, söz konusu ekranın mevcut modeldekinden yaklaşık yarım inç daha büyük olabileceğini belirtti.

IPHONE DUO'NUN İÇ EKRANI 8,1 İNÇE ULAŞABİLİR

Mevcut iPhone Duo, 7,6 inçlik iç ekran ve 5,4 inçlik dış ekranla geliyor. Gurman, gelecekteki modelin iç ekranının tam olarak ne kadar büyüyeceğini bilmediğini ancak ekran boyutunun 7,9 ile 8,1 inç arasında olabileceğini ifade etti.

Gurman ayrıca daha büyük ekranlı cihazın ayrı bir model olarak sunulmayacağını belirtti. Dolayısıyla “iPhone Duo Max” adıyla farklı bir model beklenmiyor.

Kaynak: GSMArena

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