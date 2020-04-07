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İtalya Basketbol Federasyonu, sezonun iptal edildiğini açıkladı!

İTALYA HABERLERİ  | 07.04.2020 20:45 | Son Güncelleme

İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Giovanni Petrucci, koronavirüs nedeniyle sezonun iptal edildiğini açıkladı.

İtalya Basketbol Federasyonu, sezonun iptal edildiğini açıkladı!

İtalya Basketbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle sezon iptal edildi.

FUTBOLDA DURUMLAR NE?

İtalya Futbol Başkanı Gravina konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "17 Mayıs tarihinde başlayabiliriz. Bu bir fikir. Bunun dışında Eylül ya da Ekim ayına kadar ligi bitirmeliyiz ki bir sonraki sezonu da olumsuz etkilemesin.'' dedi.

Serie A'da 26 maç oynanırken Juventus 63 puanla zirvede yer alıyordu. Zorunlu ara öncesinde Lazio 62 puanla 2. sırada bulunurken, Inter 54 puanla kendisine 3. sırada yer buldu. Inter'i Atalanta, Roma, Napoli ve Milan takip ediyor.

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