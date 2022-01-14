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  4. İtalya'da çılgın gece! 7 gol ve 3 kırmızı kartın çıktığı maç nefes kesti

İtalya'da çılgın gece! 7 gol ve 3 kırmızı kartın çıktığı maç nefes kesti

14.01.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da çılgın Napoli-Fiorentina maçı geceye damga vurdu. İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Stadio Diego Armando Maraona'da oynanan mücadeleyi Fiorentina, 5-2 kazandı. Mücadelede Napoli'den 2 futbolcu, konuk ekipten ise 1 futbolcu kırmızı kart gördü.

İtalya'da çılgın gece! 7 gol ve 3 kırmızı kartın çıktığı maç nefes kesti
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fiorentina
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İtalya Son 16 Turu'nda gecenin maçı nefes kesti. Stadio Diego Armando Maradona'da kozlarını paylaşan iki ekibin mücadelesinde kazanan uzatmalarda attığı gollerle Fiorentina oldu.

FIORENTINA UZATMALARDA GÜLDÜ

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Vlahovic, 57. dakikada Biraghi, 105. dakikada Venuti, 108. dakikada Piatek ve 119. dakikada Maleh kaydetti. Napoli'nin golleri ise 44. dakikada Mertens ve 90+5. dakikada Petagna attı.

KIRMIZI KARTLAR MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelede Napoli'den 2 futbolcu, konuk ekipten ise 1 futbolcu kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı 5-2 kazanan Fiorentina bu sonuçla İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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