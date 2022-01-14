İtalya'da çılgın gece! 7 gol ve 3 kırmızı kartın çıktığı maç nefes kesti

İtalya Son 16 Turu'nda gecenin maçı nefes kesti. Stadio Diego Armando Maradona'da kozlarını paylaşan iki ekibin mücadelesinde kazanan uzatmalarda attığı gollerle Fiorentina oldu.

FIORENTINA UZATMALARDA GÜLDÜ

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Vlahovic, 57. dakikada Biraghi, 105. dakikada Venuti, 108. dakikada Piatek ve 119. dakikada Maleh kaydetti. Napoli'nin golleri ise 44. dakikada Mertens ve 90+5. dakikada Petagna attı.

KIRMIZI KARTLAR MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelede Napoli'den 2 futbolcu, konuk ekipten ise 1 futbolcu kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı 5-2 kazanan Fiorentina bu sonuçla İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.



