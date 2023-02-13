İtalya'da forma giyen Ebrar Karakurt sahada Türk bayrağı açtı! 'Kalbim ülkem ile'

Bir süredir İtalyan Ligi'nde forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye'nin Güney Doğu'sunu yıkan deprem felaketi için duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Sahada Türk bayrağı açan Ebrar Karakurt, o anları takipçileriyle paylaştı. Karakurt, ses getiren kareye ''Kalbim, aklım, fikrim ülkem ile'' notunu düştü.

Ebrar Karakurt'un paylaşımına kısa sürede 100 bine yakın beğeni geldi. Seda Sayan, Gizem Güven, Simge Aköz, Hande Baladın gibi isimler de ünlü voleybolcunun paylaşımını beğenenler arasında yer aldı.

İtalyan Voleybol Ligi, Ebrar Karakurt'un Türk bayrağı açtığı görüntülerini paylaşarak, takipçilerini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.



