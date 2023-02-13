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İtalya'da forma giyen Ebrar Karakurt sahada Türk bayrağı açtı! 'Kalbim ülkem ile'

13.02.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılından beri Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası çıktığı bir maçta Türk bayrağı açtı.

İtalya'da forma giyen Ebrar Karakurt sahada Türk bayrağı açtı! 'Kalbim ülkem ile'

Bir süredir İtalyan Ligi'nde forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye'nin Güney Doğu'sunu yıkan deprem felaketi için duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Sahada Türk bayrağı açan Ebrar Karakurt, o anları takipçileriyle paylaştı. Karakurt, ses getiren kareye ''Kalbim, aklım, fikrim ülkem ile'' notunu düştü.

İtalya'da forma giyen Ebrar Karakurt sahada Türk bayrağı açtı! 'Kalbim ülkem ile'

Ebrar Karakurt'un paylaşımına kısa sürede 100 bine yakın beğeni geldi. Seda Sayan, Gizem Güven, Simge Aköz, Hande Baladın gibi isimler de ünlü voleybolcunun paylaşımını beğenenler arasında yer aldı.

İtalya'da forma giyen Ebrar Karakurt sahada Türk bayrağı açtı! 'Kalbim ülkem ile'

İtalyan Voleybol Ligi, Ebrar Karakurt'un Türk bayrağı açtığı görüntülerini paylaşarak, takipçilerini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.

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Ebrar Karakurt Seda Sayan

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