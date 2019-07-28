SPOR

İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor

İTALYA HABERLERİ  | 28.07.2019 08:52 | Son Güncelleme

İtalya'nın Genova şehrinde düzenlenen IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Judo Milli Takımı bir altın ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 6 madalyaya ulaştı.

İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor

70 kiloda Raziye Uluçam altın, 63 kiloda Duygu Çete Artar bronz, 70 kiloda Mesme Taşbağ bronz madalya kazandı. 18 ülkeden 130 sporcunun katıldığı zorlu şampiyona yarın takım müsabakalarıyla devam edilecek. Toplamda 2 altın bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milliler, tarihin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçiriyor.

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürüme başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürüme başlayınca...
Merih'in menajeri açıkladıMerih'in menajeri açıkladı
İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BSA Judo Avrupa Şampiyonası İtalya

En Çok Okunan Haberler

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Galatasaray için bomba iddia

Galatasaray için bomba iddia

Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri

Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri

'Genç geldim, dede oldum'

'Genç geldim, dede oldum'

Terim ve Cengiz'e olay gönderme

Terim ve Cengiz'e olay gönderme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Juventus, Merih için kararını verdi

Juventus, Merih için kararını verdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor

Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor

Cenk Melik Yazıcı: Merih Demiral Juventus'tan ayrılmayacak

Merih'in menajeri açıkladı

İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!

İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!

Carlo Ancelotti'den Eljif Elmas'a büyük övgü

Eljif ayağının tozuyla sahada!

Napoli başkanından Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı

Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı

İtalya Serie A'nın gözü Süper Lig'de

Serie A'nın gözü Süper Lig'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.