İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor

70 kiloda Raziye Uluçam altın, 63 kiloda Duygu Çete Artar bronz, 70 kiloda Mesme Taşbağ bronz madalya kazandı. 18 ülkeden 130 sporcunun katıldığı zorlu şampiyona yarın takım müsabakalarıyla devam edilecek. Toplamda 2 altın bir gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milliler, tarihin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçiriyor.

