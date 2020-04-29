İtalya'da koronavirüs gerçeği ortaya çıktı!

Söz konusu edilen haberde yer alan bilgiye göre, 20 Şubat'tan önce grip ve zatürre ile karıştırılan vakalar olduğuna inanıldığı belirtilirken ilk vakanın tespit edildiği döneme kadarki veriler de paylaşıldı. Habere göre; ilk vakanın duyurulduğu 20 Şubat öncesinde 46'sı başkent Milano'da olmak üzere bölgede 543 pozitif vaka vardı. İtalya'da güncel verilere göre toplam pozitif vaka sayısının zirvesinde 74 bin 348 kişi ile Lombardiya bulunuyor.
Gazetede yer alan bu haberle birlikte koronavirüs salgınının çıkış noktası görülen Atalanta-Valencia maçına yönelik tepkiler de hafifledi.
İtalya'ya büyük bir felaket getiren koronavirüs salgınından en çok etkilenen yerlerden biri de, 120 bin nüfuslu Bergamo kenti. Kentte haftalardır hastanelere akın eden hastaları iyileştirmeye çalışan doktor Luca Lorini, salgının bu kadar büyük boyutlara ulaşmasından, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile Valencıa arasında oynanan maçı sorumlu tutmuştu.
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