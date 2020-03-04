İtalya’da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

İtalya’da binlerce kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle Serie A’da tribünler boş kalacak.
İtalya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Serie A’da oynanacak maçlar 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz olarak oynanacak.
İtalya Kupası yarı final rövanşında oynanacak Napoli-Inter ve Juventus-Milan maçları da koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
(İHA)
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