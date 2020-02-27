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İtalya'da Pianese forması giyen King Udah'da koronavirüs tespit edildi

İTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

İtalya Serie C takımlarından Pianese’de forma giyen King Udah’un ülkede son günlerde yaygın şekilde görülen ve 14 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve karantinaya alındığı bildirildi.

İtalya'da Pianese forması giyen King Udah'da koronavirüs tespit edildi

Toskana Bölgesel Yönetimi’nden yapılan açıklamada, Pianese takımının, Piancastagnaio kentine dönüşte, Udoh’un kendisini tecrit altına aldığı, yapılan ilk analizlerin pozitif çıkması sonrasında genç futbolcunun bu sabah Scotte hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN İLK PROFESYONEL FUTBOLCU

İtalyan Corriere della Sport gazetesinin haberinde de bir dönem Juventus altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki Udoh’un koronavirüs vakası rastlanan ilk profesyonel oyuncu olduğu belirtildi. Haberde, Udoh’un takımıyla, koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü kuzeydeki Alessandria kentine deplasman mücadelesine gittiği ve virüsü burada kapmış olabileceğini belirttiği ifade edildi.

BÜTÜN TAKIM KARANTİNAYA ALINDI

Udoh’un koronavirüsü takım arkadaşlarına geçirip geçirmediğinin anlaşılması için bütün takımın karantinaya alındığı ve analizlerinin yapıldığı aktarıldı. Ülkede sivil savunma yetkilileri, bugün yaptıkları son açıklamada, geçen cumadan bu yana çoğu yaşlı olmak üzere İtalya genelinde 14 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini ve virüsün 528 kişiye bulaştığını açıklamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Pianese Serie C

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