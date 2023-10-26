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İtalya'da yasa dışı bahis skandalına karışan Tonali'ye 10 ay men cezası

26.10.2023 15:36 | Son Güncelleme:
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İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen İtalyan futbolcu Sandro Tonali'nin 10 ay men cezası alacağını açıkladı.

Sandro Tonali

Sandro Tonali

İTA İtalya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Newcastle United
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Gravina, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesindeki (CONI) bir toplantı çıkışında, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı bahis soruşturmasında bahis oynadığını itiraf eden Tonali’ye ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Gravina, "FIGC Spor Savcısı ve Tonali, benim de halihazırda onayladığım bir anlaşmaya vardılar. Anlaşma, 10 aylık men cezasının yanı sıra 8 aylık kumar bağımlılığına karşı rehabilitasyon ve en az 16 kez halka açık etkinliklere katılmayı içeriyor." dedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu cezayla Tonali, 2023-2024 sezonunu tamamen kapatacak. Ayrıca İtalya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma hakkı elde etmesi halinde bu organizasyonda da forma giyemeyecek.

Tonali, sezon başında yaklaşık 65 milyon avro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.

Diğer yandan, İtalyan basını, adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçen İngiltere'nin Aston Villa takımında forma giyen İtalyan Nicolo Zaniolo'nun da yarın Spor Savcılığına ifade vereceğini yazdı.

İTALYA'DAKİ YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

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Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle mayıs ayında bazı çevrim içi bahis sitelerine karşı başlattığı soruşturmaya, ağustos ayında ilk olarak Juventuslu Fagioli'nin adı karışmıştı.
Fagioli'nin ardından İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile Newcastle Unitedlı Tonali'nin de adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçmişti. Zaniolo ve Tonali bu nedenle 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampında polise ifade verdikten sonra kamptan ayrılmıştı.

Fagioli ve Tonali, ifadelerinde bahis oynadıklarını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.

Nicolo Fagioli, FIGC Spor Savcılığıyla anlaşma yolunu seçmiş ve 17 Ekim'de FIGC, UEFA ve FIFA'nın futbol aktivitelerine bahis oynanmamasına yönelik talimatlarına aykırı hareket etmekten 7 ay men cezasına ek olarak 5 ay zorunlu rehabilitasyon ve 12 bin 500 avro para cezası almıştı.

İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor. Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor.

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