İtalya'dan Çin'e yürüyerek gidiyor! Şimdi ise Türkiye'de...

Daniele Ventola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde yaklaşık 30 kilometre yol katettiğini, mola verdiği yerlerde çadır kurduğunu, olumsuz hava koşulları olması halinde ise otel ve pansiyon gibi yerlerde konakladığını söyledi.

Türkiye'ye yaklaşık iki ay önce giriş yaptığını belirten Ventola, yolcuğunun en güzel zamanlarının Türkiye'de geçtiğini anlattı.

"BURADA İNSANLAR ÇOK SICAKKANLILAR"

Ventola, Sinop'a ulaşana kadar güzergahı üzerindeki insanlarla sohbet etme ve tanışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Yolculuğum çok güzel geçiyor, özellikle Türk insanı bana yakın ve sıcak davranıyor. İtalya'dan başladığım yürüyüşümü gelecek yıl Çin'de tamamlamayı hedefliyorum. Taşıdığım çantam biraz ağır o nedenle yolculuk sırasında zorluk çektiğim zamanlar oluyor ama yine de günde ortalama 30 kilometre yol yürüyorum. Türkiye'de olmaktan son derece mutluyum. Çünkü burada insanlar çok sıcakkanlılar. Daha önceden Türk arkadaşlarım da olmuştu. Onlar da gideceğim yerlerle ilgili bana bilgi veriyorlar."

Sinop'un da çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Ventola,"Tarihi yapılar çok dikkatimi çekti. Gezdim, gördüm, bu şehir bir harika." diye konuştu.

AA

