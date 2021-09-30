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İtalya'dan Cüneyt Çakır'a tepkiler büyüyor!

30.09.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan, Atletico Madrid'e 90+7'de Suarez'in penaltı golüyle 2-1 mağlup olurken, İtalyanlar faturayı maçı yöneten Cüneyt Çakır'a çıkardı. Milan yönetimi Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

İtalya'dan Cüneyt Çakır'a tepkiler büyüyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in 90+7'deki penaltı golüyle Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından İtalyan basını ve futbol kamuoyu karşılaşmayı yöneten Cüneyt Çakır'ı hedef aldı.

İtalya'nın efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, "Hakem maçı mahvetti. Cüneyt Çakır daha önce Şampiyonlar Ligi finali de yönetti ama buna uygun biri olduğunu düşünmüyorum. Maçta VAR'a gitmedi bile" dedi.

Gazzetta dello Sport ise, Çakır'dan "İtalyanlar'ı yavaşlatan hakem" olarak bahsetti.

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"TÜRK HAKEM MİLAN'I CEZALANDIRDI"

Haberde "Türk hakem Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı cezalandırdı. Geçmişte de İtalya Milli Takımı, Roma, Juventus ve Napoli'yi umutsuzluğa sürükledi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Milan'ın, Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet edeceği yazıldı.

Çakır'ın yönettiği 32 maçta İtalyan takımlarının 10 kez kazandığı ve 4 beraberlik alıp 18 kez yenildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Atlético Madrid Milan
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