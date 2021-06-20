İtalya Galler maçı ne zaman? İtalya Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 A Grubu heyecanı sürüyor. EURO 2020’nin açılış maçında ülkemiz ile karşı karşıya gelen İtalya takımı, 3 – 0’lık galibiyetle sahadan ayrılırken, ikinci maçında da İsviçre karşısında 3 – 0’lık bir skor elde etmişti. A Grubunun favori takımlarından olan İtalya, EURO 2020’nin son maçında Roma’da Galler ile karşı karşıya geliyor.

EURO 2020 SON MAÇLAR

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda kupanın ev sahiplerinden İtalya, Galler’i de grubun son maçında karşılaşıyor. Bir üst tura çıkmayı garantileyen İtalyanlar, Britanya temsilcisi karşısında kaybetmemesi durumunda Son 16 Turu’na lider olarak gidecek. Galler, rakibini yenerse grubu lider bitirmiş olacak.

Bale ve arkadaşlarının gruptan çıkması için diğer iki ihtimal ise; Roma’dan beraberlikle ayrılması ya da İsviçre’nin, Türkiye’yi mağlup edememesi olacak. A Grubu’nun birincisi, C Grubu’nun 2.’siyle, grubun ikincisi de B Grubu’nun 2.’si ile Son 16 Turu’nda karşı karşıya gelecek.

İTALYA GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İtalya - Galler maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayan maç, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.