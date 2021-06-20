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İtalya Galler maçı ne zaman? İtalya Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

20.06.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı tüm futbolseverler tarafından devam ediyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu A Grubu takımlarından İtalya ve Galler, bugün puan toplamak için karşı karşıya geliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden İtalya ve Galler, Roma’da sahaya çıkıyor. EURO 2020’de A Grubunun son maçları aynı saatte oynanıyor. Peki İtalya Galler maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İtalya Galler maçı ne zaman? İtalya Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 A Grubu heyecanı sürüyor. EURO 2020’nin açılış maçında ülkemiz ile karşı karşıya gelen İtalya takımı, 3 – 0’lık galibiyetle sahadan ayrılırken, ikinci maçında da İsviçre karşısında 3 – 0’lık bir skor elde etmişti. A Grubunun favori takımlarından olan İtalya, EURO 2020’nin son maçında Roma’da Galler ile karşı karşıya geliyor.

EURO 2020 SON MAÇLAR

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda kupanın ev sahiplerinden İtalya, Galler’i de grubun son maçında karşılaşıyor. Bir üst tura çıkmayı garantileyen İtalyanlar, Britanya temsilcisi karşısında kaybetmemesi durumunda Son 16 Turu’na lider olarak gidecek. Galler, rakibini yenerse grubu lider bitirmiş olacak.

Bale ve arkadaşlarının gruptan çıkması için diğer iki ihtimal ise; Roma’dan beraberlikle ayrılması ya da İsviçre’nin, Türkiye’yi mağlup edememesi olacak. A Grubu’nun birincisi, C Grubu’nun 2.’siyle, grubun ikincisi de B Grubu’nun 2.’si ile Son 16 Turu’nda karşı karşıya gelecek.

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İTALYA GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İtalya - Galler maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayan maç, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İtalya ve Galler daha önce resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. İtalyanlar bu maçların 5'ini kazanırken, Galler ise tek galibiyetini 2002 yılında Cardiff'te almıştı

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İTALYA GALLER MUHTEMEL 11'LER:
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Ampadu, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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