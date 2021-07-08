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İtalya İngiltere maçı ne zaman ve hangi kanalda? EURO 2020’de final heyecanı

08.07.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020’de final heyecanı İtalya ile İngiltere arasında yaşanacak. Danimarka karşısında galip gelerek finale yükselmeyi başaran İngiltere, EURO 2020’de İtalya’nın rakibi oldu. Mancini ile Southgate’nin taktik savaşları içerisinde olacağı mücadelede, Kane, İnsigne, Sterling gibi oyuncular ön plana çıkacak.

İtalya İngiltere maçı ne zaman ve hangi kanalda? EURO 2020’de final heyecanı

Haftalar süren EURO 2020’de artık son düzlüğe girildi. Wembley Stadyumu'nda oynanacak İtalya İngiltere mücadelesi ile şampiyon belli olacak. Hem dünyadan hem de Türkiye’den milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek İtalya-İngiltere EURO 2020 final karşılaşması nefesleri kesecek…

İTALYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final müsabakası kapsamında oynanacak olan İtalya ile İngiltere mücadelesi, 11 Temmuz Pazar günü 22.00'de TRT 1’den naklen yayınlanacak.

EURO 2020’de İngiltere, normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Danimarka karşısında 2-1’lik skorla galip gelerek finale yükselmeyi başardı. Şampiyona tarihinde ilk defa finale yükselen İngiltere, İtalya ile karşılaşacak.

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka karşılaştı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadyumu’nda TSİ ile 22.00’de başlayan mücadelede, Danimarka 30’uncu dakikada Mikkel Damsgaard ile 1-0 öne geçti. Turnuvadaki ilk golünü kalesinde gören İngiltere, 39’uncu dakikada Simon Kjaer’in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, 15’er dakikalık 2 uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmaların ilk 15 dakikası oynanırken 102’nci dakikada Raheem Sterling’in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Hollandalı hakem Danny Makkelie, beyaz noktayı gösterdi. 104’üncü dakikada Harry Kane’in penaltı vuruşunda kaleci Schmeichel topu çeldi. Pozisyonu izleyen yıldız futbolcu Kane, fileleri havalandırmayı başararak, İngiltere’yi 2-1 öne geçirdi.

Kane, bu golle İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını eline alırken, efsane isim Gary Lineker’i yakaladı. Maçın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmayınca; İngiltere, Danimarka’yı 2-1 mağlup ederek finalde İtalya’nın rakibi oldu.

EURO 2020’de İngiltere ile İtalya 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı’nda TSİ 22.00’de şampiyonluk mücadelesi verecek.

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