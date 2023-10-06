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  4. İtalya karıştı! Juventus'un yıldızı Paul Pogba'nın doping testi bir kez daha pozitif çıktı

İtalya karıştı! Juventus'un yıldızı Paul Pogba'nın doping testi bir kez daha pozitif çıktı

06.10.2023 21:36 | Son Güncelleme:
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Juventus'ta top koşturan yıldız oyuncu Paul Pogba'ya yapılan doping testi ikinci kez pozitif çıktı. İşte detaylar...

Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Fransız yıldız Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta yapılan doping testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişme sonrası İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi yıldız futbolcuyu geçici olarak futboldan men etmişti.

İKİNCİ KEZ POZİTİF

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Sky'da yer alan habere göre, Pogba'nın 6 Ekim'de (bugün) yapılan ikinci doping testi de pozitif çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, futboldan 2-4 yıl arası men cezası alabilir.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

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Juventus, Pogba'nın doping testinin ikinci kez pozitif çıkmasının ardından yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesini feshedebilir. İtalyan ekibi ayrıca, Pogba'nın maaşını ödemeyi durdurup ona asgari bir maaş (39 bin euro) verebilir.

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