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İtalya Ligi'nde görev yapan hakem Diana Di Meo'nun fotoğrafları basına sızdırıldı! 'Depresyona girdim'

25.01.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi'nde görev yapan Diana Di Meo'nun telefonuna gizlice erişim sağlayıp fotoğraf ve videolarını ele geçiren hacker grubu güzel hakemin özel bilgilerini herkesle paylaştı. Özel fotoğraf ve videolarını da ünlü internet sitesi Reddit'te paylaşan hacker grubu geri adım atmadı. Ünlü hakemden bu konuyla ilgili açıklama geldi.

İtalya Ligi'nde görev yapan hakem Diana Di Meo'nun fotoğrafları basına sızdırıldı! 'Depresyona girdim'

İtalya Ligi'nde görev yapan Diana Di Meo için büyük bir şok yaşandı. Bir grup internet casusu, güzel hakemin telefonundaki özel bilgilere erişerek fotoğraf ve videolarını çaldı. Bu çaldıkları dosyaları internet sitesinde paylaşan hackerlar geri adım atmadı ve bu konuyla ilgili güzel hakemden yeni bir açıklama geldi.

"BAKANLIKTAN YARDIM İSTİYORUM"

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Fotoğrafları ve videoları basına sızan Diana Di Meo, İtalya bakanlığına seslenerek, "Bakanlığı göreve çağırıyorum. Şu an için ne yapacağımı bilmiyorum. Bana destek olan binlerce kişi var hepsine teşekkür ediyorum. Bu olayları kim yaptı, hepsinin tespit edilip ceza almasını istiyorum." dedi.

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DIANA DI MEO KİMDİR?

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Hakemlik dışında hukuk öğrencisi olan Diana Di meo, bir yandan hakemlik yapıp bir yandan da özel bir ofiste avukatlık yapıyor. Videoları sızdırılınca depresyona girdiği ve tedavi almaya başladığını ifade eden Di Meo, bu olayın bir an önce çözümlenip internetten tüm fotoğraflarının silinmesini talep ediyor.

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