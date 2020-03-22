İtalya Ligi'nde Pergolettese'nin eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti!

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını İtalya'da can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda liglerin ertelenmesine yol açan bu salgın İtalya'da hızla yayılıyor. 2 gün önce Juventus'un yıldız ismi Dybala'da da koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra durum epey iç karartmıştı. İtalya'dan yeni gelen haber ise futbol camiasını yasa boğdu.
Pergolettese'nin eski başkanı Andrea Micheli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son olarak İtalya Serie C ekiplerinden Pergolettese'nin eski başkanlarından Andrea Micheli'den kötü haber geldi.
37 yaşındaki eski başkan, bir süredir yoğun bakımda virüsle mücadele ediyordu. Ancak bu sabah hastaneden yapılan resmi açıklamada Micheli'nin vefat ettiği belirtildi.
Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
Özhan Canaydın için anma mesajı
Ronaldo’dan 'evde kal' çağrısı
Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı
Dünya devleri F.Bahçeli yıldıza talip oldu
F.Bahçeli isim karantinada olduğunu açıkladı
Beşiktaşlı oyuncu, koronavirüs nedeniyle takımdan ayrıldı!
Milan'ın efsane isminde koronavirüs çıktı
Lewandowski'den 1 milyon euro bağış!
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş play-off açıklaması
Yılmaz Vural’dan 'evde kal' çağrısı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye destek
Boateng'den yeni imaj
UEFA'dan 'EURO 2020' düzeltmesi
Galatasaray'dan Play-Off açıklaması!
Okuyucu Yorumları 1 yorum