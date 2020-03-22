İtalya Ligi'nde Pergolettese'nin eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti!

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını İtalya'da can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda liglerin ertelenmesine yol açan bu salgın İtalya'da hızla yayılıyor. 2 gün önce Juventus'un yıldız ismi Dybala'da da koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra durum epey iç karartmıştı. İtalya'dan yeni gelen haber ise futbol camiasını yasa boğdu.

Pergolettese'nin eski başkanı Andrea Micheli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son olarak İtalya Serie C ekiplerinden Pergolettese'nin eski başkanlarından Andrea Micheli'den kötü haber geldi.

37 yaşındaki eski başkan, bir süredir yoğun bakımda virüsle mücadele ediyordu. Ancak bu sabah hastaneden yapılan resmi açıklamada Micheli'nin vefat ettiği belirtildi.

