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  4. İtalya maçına damga vuran an! Tribünde gözyaşlarına hakim olamayan seyirci tanıdık çıktı

İtalya maçına damga vuran an! Tribünde gözyaşlarına hakim olamayan seyirci tanıdık çıktı

08.08.2024 23:46
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.08.2024 23:46
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya karşı 3-0’lık skorla yenildi. Mağlubiyet sonrası hüngür hüngür ağladığı görüntülenen seyirci Türkiye'nin tanıdığı bir isim çıktı.

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’ya karşı yarı final maçında 3-0 kaybetti ve Olimpiyat Oyunları’nda finale kalamadı.

Sizinle gurur duyuyoruz! Sizinle gurur duyuyoruz!

TÜRKİYE'NİN TANIDIĞI BİR İSİM ÇIKTI!

İtalya maçını izleyen bir seyirci maça damga vurdu.

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Mağlubiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamayan isim, Türkiye'nin tanıdığı biri çıktı!

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Bu taraftar bir önceki maçta da mutluluk görüntüleri ile gündem olmuş herkes kim olduğunu merak etmişti.

FİLENİN SULTANLARI'NIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ!

Herkesin dikkatini çeken seyirci, Kamer Alyanakyan.

Türk Beyin Takımı’nın kurucu üyesi olan Kamer Alyanakyan, Dünya Zeka Oyunları’nda Türkiye’yi defalarca temsil etmiş bir isim. Ayrıca kendisi 1990’lı yılların yarışma programı "Bir Kelime Bir İşlem"deki şampiyonlar şampiyonu olarak tanıyor.

Katıldığı çoğu yarışmada birincilik madalyası kazanan Alyanakyan, aynı zamanda birçok bulmaca kitabının yazarı olarak da biliniyor. Kendine özgü kişiliği ve ilginç yaşam öyküsüyle dikkat çeken Alyanakyan, Filenin Sultanları'nın en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Voleybol
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